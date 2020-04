El fons de solidaritat supera els 2 milions d’euros recaptats

El fons de solidaritat posats en marxa per contribuir a sufragar les despeses sanitàries derivades de l’emergència causada per la pandèmia de SARS-CoV-2 ja ha superat els dos milions d’euros recaptats, segons ha informat el ministre Portaveu, Eric Jover.

El ministre Jover ha destacat l’aportació feta pel personal del SAAS, que han comunicat la voluntat de renunciar a una partida que havia de revertir en millores salarials perquè es donés al fons solidari, un gest pel qual s’ha mostrat emocionat el ministre de Salut, Joan Martínez Benazet.

Jover també ha informat de l’aportació feta a través de les entitats i federacions esportives, d’aproximadament mig milió d’euros. Segons ha explicat Jover, es tracta de diners que s’havien de destinar a l’organització d’esdeveniments esportius i a la participació d’altres que finalment no es podran realitzar.

L’Associació Solidària de la Policia Andorrana (ASPA) va organitzar una campanya de recollida de fons per ajudar a afrontar la situació d’emergència sanitària causada per la pandèmia de SARS-CoV-2 que ha permès de recollir un total de 3.100 €. Aquests fons provenen tant de donacions efectuades pel personal policial, administratiu i tècnic del Departament de Policia, com per membres del Cos en comissió de serveis i jubilats, així com per la mateixa associació.