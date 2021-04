El Fons de Reserva de Jubilació tanca el 2020 amb un resultat positiu de 71 milions

El Fons de Reserva de Jubilació (FRJ) ha tancat el 2020 amb un resultat positiu, de 71,08 milions d’euros. Es tracta d’una xifra molt inferior a l’assolida l’any anterior (149,55 milions d’euros), però que es valora positivament en un any complex degut a la pandèmia de Covid-19 i que compleix amb l’objectiu establert per la Llei del fons de reserva de jubilació, d’assolir una rendibilitat superior a la inflació andorrana a mig i llarg termini. En total, el fons se situa en 1.462 milions d’euros.

Segons la presentació realitzada aquest dijous pel FRJ, el resultat de 71,08 milions d’euros es desglossa de la següent manera: 32,34 milions (6,1 milions d’euros menys dels pressupostats) d’aportacions de la branca de jubilació de la CASS i 38,74 milions de resultat de l’activitat. Aquests darrers corresponen a 37,25 milions de gestió d’actius financers, 1,9 milions de gestió d’immobles i 0,42 milions d’amortitzacions d’immobles.

D’aquesta manera, la rendibilitat dels actius financers ha estat de +2,76%, quan la inflació a Andorra s’ha situat en el -0,2%. En els últims 10 anys, la rendibilitat del FRJ anualitzada ha estat del 2,51%, i en els darrers 5 anys del 2,36%. L’IPC ha estat del 0,7% de mitjana en els últims 10 anys i del 0,89% els últims 5 anys. Així, s’ha complert l’objectiu legal i, si es compara amb una inversió en dipòsits durant 10 anys, el FRJ tindria 260 milions d’euros menys al final del 2020.

De cara el 2021

Per aquest 2021 es preveuen creixements de l’economia mundial d’entre el 5 i el 7%, en funció de l’efectivitat del procés de vacunació de la Covid-19, mentre que hi ha dificultat per obtenir rendibilitat amb seguretat, ja que els tipus d’interès oficials en euros i la majoria de deute sobirà ofereix rendibilitat negativa. Davant d’aquest escenari, el FRJ augmentarà la diversificació de les inversions, tant a nivell geogràfic com en divises, i en actius menys líquids.

També marca el compromís de fer inversions socialment responsables, completant els anàlisis d’aspectes financers amb criteris ESG (mediambientals, socials i de bon govern corporatiu). Així mateix, i tenint en compte que a curt termini les caigudes dels mercats financers poden fer caure la valoració de la cartera, es mantindrà la visió estratègica de llarg termini, per aprofitar les oportunitats que es generen per a l’inversor de llarg termini i assolir rendibilitats per sobre de l’IPC nacional.