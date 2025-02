El físic Alan Ward i Koeck serà el ponent de la propera conferència organitzada per la SAC

Informació sobre la conferència del proper dijous (SAC)

Aquest proper dijous, dia 27 de febrer, a dos quarts de 8 del vespre, a la sala d’actes del Centre Cultural La Llacuna, a Andorra la Vella, la Societat Andorrana de Ciències (SAC) donarà inici al seu 41è Cicle de Conferències: 2.500 anys de Pitàgores i 1.000 anys de Montserrat.

La conferència que s’ha programat per a començar el cicle porta per títol “Música celestial: cercant la proporcionalitat de Pitàgores a Plutó passant per Santa Maria d’Urgell i Tavèrnoles”. Aquesta, anirà a càrrec del Dr. Alan Ward i Koeck, professor de física.