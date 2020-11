El Festivitas Bestiarum s’ajorna al mes de desembre

La gran festa de la imatgeria i bestiari popular, que s’havia de celebrar el 28 i 29 de novembre, s’ha ajornat al diumenge 20 de desembre. L’Ajuntament del Vendrell i l’Agrupació del Bestiari Festiu i Popular han decidit conjuntament canviar la data de l’esdeveniment davant les actuals restriccions sanitàries perquè tingui més opcions de celebrar-se. La festa servirà per reivindicar, més que mai, el valor de la cultura popular i per reconèixer l’esforç de les entitats per no aturar-se, reformular les seves activitats i imaginar noves iniciatives malgrat la pandèmia.

Pel president de l’Agrupació del Bestiari, Mateu Tres, “l’actualitat sanitària és més important que qualsevol cosa que fem. A la vegada, però, també reivindiquem que la cultura no s’ha de paralitzar totalment”. Per això l’Agrupació no renuncia a celebrar el Festivitas Bestiarum i ha decidit fixar una nova data, confiant que la situació sanitària estigui millor per poder-la dur a terme.

Encara és aviat per donar els detalls de l’esdeveniment, però l’Agrupació manté la idea de fer una gala amb format híbrid: presencial i amb públic des de l’Auditori del Tívoli del Vendrell i, al mateix temps, virtual a través de les xarxes i de la televisió local.

Premis BEST, marcats per la pandèmia

Un dels moments més esperats de la gala és el lliurament dels Premis BEST, que atorga a l’Agrupació. Enguany aquests guardons s’han adaptat a la pandèmia i reconeixeran aquelles iniciatives impulsades per les entitats federades durant el període de confinament.

Dilluns es va tancar la recepció de les candidatures, amb una dotzena de propostes. Mateu Tres explica que les iniciatives rebudes tenen totes el segell de la pandèmia, i han buscat mantenir viva la cultura popular, “ja sigui amb activitats creatives, iniciatives virtuals o propostes de petit format”.

La festa servirà també per proclamar el nou ambaixador del bestiari 2021, que serà el popular cuiner i presentador Marc Ribes

Ens de Comunicació