El festival Ull Nu torna amb una vuitena edició carregada de propostes per a tots els públics

El festival ull nu torna a Andorra la Vella del 19 al 23 de maig amb una programació plena de cinema, instal·lacions artístiques i concerts.

Per tal de garantir la seguretat dels espectadors, l’organització del festival ha elaborat un protocol sanitari aprovat pel Ministeri de Salut. En aquest sentit, i per tal de controlar l’aforament de les activitats, serà imprescindible reservar invitacions per assistir a les projeccions i als concerts. Els assistents poden trobar tota la informació en la pàgina web del festival.

Enguany el festival manté el concurs de curtmetratges, migmetratges i llargmetratges durant cada dia. Ojos negros, és amb el film que s’encetarà l’edició d’enguany. Seguit per la resta d’obres, Enero el dijous a les 19:30 h i a les 22 h Les dues nits d’ahir. Seguit del divendres, en què es podrà gaudir del migmetratge Aloma i Mila a les 17:30 h i posteriorment del Bloc A de curtmetratges. Finalitzant les projeccions el dissabte a les 12 h amb el bloc B de curts.

Seguint el protocol sanitari, s’haurà de fer reserva prèvia de les localitats de cada projecció a través de festivalullnu.com o de la plataforma de Morabanc.

Com a principals novetats d’enguany, les instal·lacions artístiques es podran gaudir els vespres de divendres 21 i dissabte 22 entorn de la plaça del Poble. En els mateixos dies s’han programat concerts a l’aire lliure: la jove andorrana Júlia Amor (divendres a les 23 h), el trio barceloní de música electrònica TMATNB (dissabte a les 23 h) i el cantautor Ferran Palau en acústic (diumenge a les 12 h). També destacar els directes audiovisuals The last cloud, a càrrec de la violinista andorrana Mireia Clua i de l’estudi de renom internacional Desilence, que arriben a Andorra amb una proposta feta expressament per al festival que es podrà veuré a la façana de Casa de la Vall (divendres a les 22 h), i OMEN, a càrrec de la Marta Verde i el Jose Venditti, una actuació que serà el tret de sortida a l’entrega de premis (dissabte a les 19 h).

El diumenge serà el dia del públic familiar: entre les 10.30 h i les 14 h es durà a terme el taller Imatges Animades, a càrrec de Reteena, on els nens i joves podran expressar el seu art dibuixant en fotogrames de pel·lícules antigues d’Andorra per a compondre finalment un film únic i de creació col·lectiva. En el mateix matí, es faran dues sessions del Cine-espectacle “Música a primera vista”, consistent en l’actuació en directe del músic Marc Parrot, qui ha compost la banda sonora d’un recull de curtmetratges per als més petits.

Un recull de propostes per a tots els públics de les que el Festival Ull Nu espera que en gaudiu d’una forma segura.