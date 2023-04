El Festival Ull Nu potencia el cinema francòfon en el seu 10è aniversari

Cartell del Festival Ull Nu 2023 (Festival)

El Festival Ull Nu, que tindrà lloc del 9 al 14 de maig, arriba a la 10a edició estenent la seva influència al cinema francòfon. I és que per primera vegada es comptarà amb la col·laboració del Festival Cinemania del Quebec, que ha facilitat la projecció de set films i la presència d’una delegació d’artistes que faran difusió i enriquiran el programa cultural amb les seves intervencions.

Pel que fa al concurs, s’han rebut més de 600 obres en totes les categories. Com ja és habitual, el festival estarà envoltat d’una àmplia proposta cultural: projeccions, exposicions, instal·lacions, xerrades, concerts i activitats familiars. Una de les novetats també serà la inclusió d’una instal·lació al Museu Bici Lab d’Andorra la Vella.

Un aniversari sempre és un motiu per a celebrar, i en aquest cas, per a commemorar la desena edició de l’Ull Nu s’ha volgut apostar creant vincles amb altres corrents i moviments. Per això, enguany s’ha optat per introduir un convidat de luxe: el Festival Cinemania del Quebec.

Aquesta col·laboració es materialitzarà amb la projecció de set films i es comptarà amb la presència de personalitats del món del cinema canadenc que participaran aportant la seva experiència, com el director del festival, Guilhem Caillard, el director Guillaume Lambert, les realitzadores Lawrence Côté-Collins i Zoé Pelchat, l’artista Louis-Phillipe Rondeau.





Projeccions, llargmetratges i curtmetratges

La primera de les col·laboracions amb el festival Cinemania serà el dimarts 9, a les 19 h, Bungalow, que serà la pel·lícula inaugural, en presència de la directora Lawrence Côté-Collins.

El dimecres 10, a les 17.45 h es projectarà el llargmetratge Niagara i hi haurà un col·loqui amb Guillaume Lambert; a les 20 h es veuran curtmetratges del Quebec, que aniran acompanyats d’una xerrada amb Zoé Pelchat, i a les 22 h serà el torn del Llargmetratge Close.

El dijous 11, a les 15 h, es farà una sessió escolar amb la projecció d’Alteritats, amb un col·loqui amb les directores del documental, Alba Cros i Nora Haddad, adreçat al públic escolar. A les 18 h serà el torn del llargmetratge Rodeo, i 21 h es repetirà Alteritats, també amb un col·loqui amb les promotores del film.

El divendres 12, a les 18 h, serà el torn del llargmetratge Tener tiempo amb una tertúlia amb els directors del film.

A més, també hi haurà la projecció de Què va passar?, d’Anna Ubach Font, el dissabte 13, a les 19.30 h que s’estrena a Andorra, amb la presència de l’equip.





Concurs

El gruix del festival consisteix en una variada selecció dels millors curtmetratges i llargmetratges d’Andorra i dels territoris veïns. Enguany s’han rebut aproximadament 600 obres, de les quals se n’han seleccionat 23. Entre elles, 3 curtmetratges d’Andorra. Totes les projeccions tindran lloc a l’auditori del Centre de Congressos.

Els films seleccionats que opten a concurs es distribueixen en diferents blocs. El primer d’ells serà el divendres 12 a les 20.30 h, i es projectaran Harta, de Júlia De Paz Solvas; Mediterralia, (Andorra) d’Alexia Navarro i Jaume Sastre; Muerte en Torrevieja, d’Adriana Arratia; Quines flors es porten a una fossa?, d’Elena Gilda i Cuando crece la hierba, de María Monreal Otano.

Pel que fa al bloc 2, que serà el dissabte 13, a les 18.15 h, es veurà Die Hexe, de Ian Cuberes, un curtmetratge fora de concurs, guanyador del RECcrea 2022, i opten a premi Niokko Bokk, de Pau Cruanyes i Gerard Vidal, Quiet, (Andorra) d’Hèctor Romance, Commun, de Jonathan Rochier, Pobre Antonio, de Mariana

Ferreira i Eudald Rojas, Oro rojo, de Carme Gomila. L’últim bloc serà dissabte 13, a les 20.15 h, i comptarà amb El bus, de Sandra Reina, Colchique, de Blanche Dion, Céline Blondat i Héloïse Nivart; X083 (BALMA feat. MEMÉ), de Carlos Robisco; Le temps qui passe, de Nathan Le Graciet; Partículas sin masa, de Joel Munu; BRAM, (Andorra) d’Emma Riba, Rosa Mari Herrador i José Ignacio Sánchez i Mystic Tiger, de Marc Martínez Jordan.

El diumenge 14 de maig, a les 16 h, se celebrarà l’entrega dels guardons, on es repartiran 8.500 euros en premis. Per a aquesta edició s’ha doblat la xifra de l’assignació econòmica respecte a altres edicions.

El premi amb més dotació és atorgat pel Govern d’Andorra al Millor llargmetratge/migmetratge amb 3.000 euros. A banda, es donen els premis Jurat Carnet Jove al Millor llargmetratge/migmetratge, amb 700 euros; Consell General a la Millor obra, amb 1.000 euros; Fòrum de la Joventut d’Andorra a la Millor direcció, amb 1.000 euros, Comissió Nacional Andorrana per a la UNESCO a la Millor fotografia, amb 800 euros; Jurat Carnet Jove al Millor curtmetratge, amb 500 euros, ULL NU LAB de guió, amb 500 euros. A més, tant els curtmetratges com els llargmetratges opten a endur-se el Premi Arxiu Nacional d’Andorra a la Preservació de la memòria històrica, dotat amb 1.000 euros.

Com cada any, hi haurà un jurat professional format per Désirée Guirao, Dissenyadora de vestuari (Andorra), Guilhem Caillard, director general i de la programació Festival de Cinema CINEMANIA – Montreal, Quebec (Canadà), Franck Loire, director general Cinémathèque de Toulouse (França). El jurat del Carnet Jove estarà representat per Àlex Llorens, Jane Claudine Cantor i Òscar Pichel.

Els assistents podran escollir les seves obres preferides mitjançant votacions, i s’entregaran els guardons del públic al millor llargmetratge/migmetratge i al millor curtmetratge.

Tots els guanyadors rebran un trofeu commemoratiu.





Exposicions / instal·lacions

Enguany hi haurà tres instal·lacions i una exposició, totes elles gratuïtes, i com a novetat, s’afegeix el Museu Bici Lab com a localització. Aquesta infraestructura albergarà Liminal, de LP Rondeau, que romandrà oberta al públic entre els dies 10 i 31 de maig, de 10 a 18 h (dilluns tancat).

La Plaça del Poble acollirà Naked Eye de Blit.Studio. A la Rambla Molines s’exposarà Ulls de llum, de Lluís Campmajó Studio, ambdues el divendres 12 i dissabte 13, de 21.30 a 00 h.

La Galeria Pilar Riberaygua serà l’escenari de l’exposició Obsoleta Inherència Absoluta, de Marc Camardons, que s’avança a la programació i s’inaugurarà el dissabte 6, a les 18 h. Des del diumenge 7 i entre setmana, els horaris seran de 16 a 20 h; el dissabte 13, de 10 a 14 h i de 16 a 20 h i el diumenge 14, d’11 a 14 h.





Xerrades

A la programació del festival també es podran seguir les xerrades gratuïtes dels professionals, en el format habitual. La Sala Consòrcia acollirà dues conferències d’ULL NU PRO: Noves formes de fer i entendre la ficció, amb Neus Ballús i Chema García Ibarra, el dissabte 13, a les 12.30 h i Com elaborar un pla de comunicació per al teu projecte audiovisual amb Marina Cisa, a les 16 h.

L’influencer, Alec Hernández, presentarà el Rewind Hispano 2022, a l’Auditori del Centre de Congressos el dissabte 13, a les 17 h.

Una de les més esperades serà L’obra com a manifest: Una conversa sobre cinema Queer i les seves representacions amb Samantha Hudson, una cantant, actriu, performer i artista que deixa empremta per allà on passa; i parlarà sobre les representacions de la comunitat LGBTIQ+ en l’audiovisual. Serà diumenge 14, a les 12.45 h, a l’auditori.





ULL NU LAB de guió

Per a celebrar les seves 10 edicions, el Festival Ull Nu inaugura l’Ull Nu LAB amb la voluntat de donar suport a la creació de guions de curtmetratge. L’objectiu és que els 8 finalistes puguin aprofitar la seva participació en sessions de treball per a millorar les versions presentades gràcies al feedback de professionals de la indústria.

Enguany hi ha el luxe de comptar amb dos tutors excepcionals: Neus Ballús, directora, guionista i muntadora de cinema catalana, i el cineasta espanyol Chema García Ibarra.





Concerts

Una edició més, s’inclouen les actuacions musicals de tarda-vespre i nocturnes a la plaça del Poble. La programació s’inicia amb Malísima, el divendres 12, a les 19.45 h. Elliot Pemartín, també coneguda com a Malísima, és una artista i DJ experimental, amb sons complexes i estranys, que tracten temes com la sexualitat i la seva identitat de gènere com artista transgènere i de gènere no binari. Tot seguit, Gigi Morralla DJ set, amb una actuació en la qual l’artista reivindica la morralla com a pràctica artística-musical feta des dels marges, amb sons que poden anar des del cant de batre fins al bakalao, passant per la cúmbia, funk, afrobeat, i hibridacions difícilment classificables. Actuació acompanyada del VJ Eloi Costilludo.

La Dani amenitzarà la primera sessió del dissabte 13, a les 21.45 h. Es tracta d’una artista no binària malaguenya que es mou entre el reggaeton, el flamenc, l’electrònica i el r’n’b. Al seu nou disc, La Dani intenta plasmar d’una forma més honesta la realitat de la seva vida i desmarcant-se totalment d’aquest intent de mostrar opulència, d’afany d’ostentació i del que el capitalisme ven com a triomf en què cauen els reggaetoners (gastar diners, festes, marques de luxe, trencar cors…).

Jonny Wilson, serà la primera actuació nocturna del dissabte, a partir de les 22.45 h. L’artista, conegut internacionalment com a Eclectic Method, és pioner del video-remix. Programes de televisió, videoclips o films de totes les èpoques són la seva matèria primera per a realitzar mescles sorprenents i d’allò més ballables.

Finalment, el diumenge hi haurà l’actuació de la Banda de l’Institut de Música d’Andorra la Vella, a les 11.30 h. En aquesta ocasió la BIMAV ofereix un concert enfocat a la música de cinema on interpretarà una selecció de bandes sonores originals de pel·lícules i un seguit d’obres de Jacob de Haan amb les que el director titular David Urrutia espremerà les possibilitats interpretatives de la banda.





Activitats familiars

Enguany es repeteixen les activitats infantils i familiars en diferents escenaris. A la plaça del Poble, el diumenge 14, de 10.30 a 14 h es farà, d’una banda, el taller infantil Abans i ara: un viatge en el temps a través del collage – by RETEENA, una activitat que servirà per a conèixer com eren alguns dels espais més emblemàtics d’Andorra fent un viatge en el temps barrejant imatges de l’Arxiu Nacional d’Andorra amb fotos actuals dels mateixos llocs. De l’altra banda, hi haurà el taller infantil Andorra plató de cine by Museu Carmen Thyssen Andorra, per segon any consecutiu. En aquesta ocasió, el museu organitza la creació d’un mural col·lectiu a l’estil Charles Fazzino.

A l’auditori del Centre de Congressos es projectarà Vainilla el diumenge 14, a les 10.30 h. La pel·lícula narra una història plena de sensibilitat i coratge realitzada amb una tècnica d’animació ben original que combina el 2D amb imatges reals. L’acompanyen cinc curtmetratges sobre l’acceptació dels propis orígens i de tot allò que fa diferents a les persones.

La consellera de Joventut d’Andorra la Vella, Judit Ruiz, ha posat en relleu que “amb aquesta fita, l’Ull Nu es consolida com un dels festivals audiovisuals de referència del Pirineu”. També ha ressaltat el protagonisme del Bici Lab Andorra “perquè acollirà una de les instal·lacions artístiques”. A més, Ruiz ha recordat que s’ha engegat de nou una campanya per a captar voluntaris joves (12-18 anys) “que ajudaran en el desenvolupament de les activitats durant els dies de festival i visquin així, de primera mà, l’experiència d’organitzar un festival”.

El director del festival, Hèctor Mas, ha agraït el suport incondicional del Comú d’Andorra la Vella, del Govern d’Andorra, i de totes les entitats i empreses que han confiat en el projecte des de bon començament, sense oblidar totes aquelles persones que s’han implicat desinteressadament en l’organització del certamen.

Amb l’arribada de la desena edició, Mas ha remarcat que “és un festival per a tothom. És aquell festival que pensem que el país mereix. Des d’un bon començament hem tingut l’ambició d’acostar als espectadors les propostes audiovisuals més innovadores i sorprenents del nostre entorn. I no contents amb això, aquest any rebem al Quebec com a convidat d’honor”.