El Festival Ull Nu apropa els nous llenguatges audiovisuals al públic amb propostes creatives innovadores

El Festival Audiovisual d’Andorra Ull Nu celebra la seva 9a edició́ entre els dies 25 i 29 de maig. Un any més torna amb la voluntat de difondre i promoure la creativitat, l’art, la cultura i el talent de joves creadors procedents d’arreu del territori Pirineus. Així, amb aquest objectiu, l’organització s’ha marcat el repte de diversificar encara més els esdeveniments i fer accions que serveixen per acostar a un públic més ampli tot un ventall de propostes creatives innovadores, mostrant les tendències audiovisuals del moment. D’aquesta manera, hi haurà instal·lacions artístiques a l’aire lliure, realitat augmentada, una exposició sobre els NFT, fenomen que en molt poc temps ha revolucionat els mercats de l’art tradicional i de les criptomonedes, una sessió escolar, tallers, xerrades, concerts i el ja consolidat concurs de curtmetratges i llargmetratges, que serveix per conèixer la feina del talent emergent del nostre entorn.

El Festival Ull Nu torna amb força després de dos anys, en els quals, a causa de la pandèmia, havia hagut de modificar part del seu programa per adaptar-se a la situació. L’acte de presentació del programa del Festival Ull Nu ha tingut lloc aquest dilluns i ha anat a càrrec del conseller de Joventut del Comú d’Andorra la Vella, Alain Cabanes, i del director de l’esdeveniment, Hèctor Mas.

El conseller del Comú ha recordat que col·laboren amb el festival des dels seus inicis, i ha destacat que amb les propostes alternatives al programa de projeccions “es vol generar interacció entre el patrimoni cultural i les noves tecnologies, així com experimentar la conjugació entre els espais urbans i els patrimonials”. A més, ha recordat que gràcies al programa de voluntariat per adolescents de 12 a 17 anys organitzat pel servei de joventut i participació ciutadana del Comú, el festival comptarà amb el suport de joves que col·laboraran en diferents tasques de l’esdeveniment.

Per la seva banda, el director del Festival ha destacat l’alt nombre de participants a les dues categories del concurs: 242 curtmetratges, dels quals han estat seleccionades 21 obres; i 34 llargmetratges, dels quals n’opten a premi 3. A més, Mas ha ressaltat el fet que tres curtmetratges siguin d’artistes d’Andorra, “fet que demostra el bon estat de salut del sector audiovisual al país”.

El jurat professional està format per Desirée Guirao, nascuda a Andorra el 1982, com a dissenyadora de vestuari; Oriol Capel, nascut a Barcelona, guionista de llargmetratges i de televisió, i Florent Pallarés, nascut a Cabestany (França) el 1962, cineasta, conferenciant i formador. Altres membres que formen part del jurat són Iker Sánchez, Cristina Moragues i Clàudia Montes, escollits per Carnet Jove Andorra.

PROGRAMA

Instal·lacions i exposicions

Els actes ja han començat el passat cap de setmana amb la Instal·lació́ Faune, d’Adrien M & Claire B x Brest Brest Brest. Són 10 pòsters de gran format pensats per ser vistos amb una aplicació́ de realitat augmentada, col·locats a espais públics, i que animen els vianants a emprendre un recorregut en forma de joc de pistes, que revela una fauna amagada pels carrers.

NFT’s What the F*ck? és la primera exposició pública a Andorra de crypto art, comunament anomenat NFT. Aquesta exposició, dirigida tant a professionals com a simples curiosos, té com a objectiu explicar de forma clara i entenedora el seu funcionament, quins possibles interessos s’hi amaguen al darrere o, simplement, donar-ho a conèixer als despistats que encara no n’hagin sentit a parlar mai. Es podrà veure del de dimecres 25 a diumenge 29 de 16h a 20h a la Galeria Pilar Riberaygua.

Per la seva banda, la instal·lació Abyss, d’Eloi Castilludo, a la llibreria la Trenca, mostra com la ràpida penetració de les tecnologies digitals en totes les facetes de la vida ens porta a l’extrem, examinat críticament l’efecte dramàtic i d’ampli abast dels avenços en la tecnologia de les telecomunicacions. Divendres 27 i dissabte 28 de 20h a 23h.

A les nits, entre les 21,30 h i la mitjanit, es podrà interactuar amb tres instal·lacions. Una d’elles serà Bosc de llum, un espai de creació i contemplació de llum i música en el qual els visitants es relacionen, i viuen experiències compartides en un lloc de respir, que és alhora relaxant i hipnòtic. La creació dels artistes Eloisa López i Lluís Campmajó estarà situada a la Rambla Molines.

L’altre protagonista nocturn serà la Instal·lació Demiürg, de Gerard Bertomeu, Enrique Soriano i Pep Tornabell, en aquest cas a la plaça Rebés. A més, també es podrà veure Lazer Pupil, un muntatge interactiu de llum i so de l’estudi Framemov, en la que cada espectador té la possibilitat de formar una empremta lluminosa única i personal, a través d’uns tòtems equipats amb iPads, situats a la plaça Príncep Benlloch.

Projeccions de llargmetratges i sessió escolar

L’Auditori del centre de Congressos acollirà la projecció de tres llargmetratges i un migmetratge: Libertad, de Clara Roquet, dimecres 25 a les 21.30h; la Sessió Escolar Street Heroines, amb col·loqui de la directora nord-americana Alexandra Henry el dijous 26 a les 15h; Chavalas, de Carol Rodríguez el dijous a les 21.30h i I Always cry for you like pink

Honey Rain, de Joan Esteve, Gerard Vidal Barrena i Carlos Robisco, el divendres 27 a les 17h.

Projecció de curtmetratges:

El divendres, a les 18,30 i a les 20h, i el dissabte, a les 12.45 h, serà el torn de les projeccions dels 21 curtmetratges que entren a concurs. L’entrega de premis és prevista el dissabte a les 19.30 h.

En total es repartiran els premis que doten el Govern d’Andorra, el Consell General, la Comissió Nacional Andorrana per a la Unesco, el Carnet Jove Andorra, el Fòrum de la Joventut d’Andorra i l’Arxiu Nacional d’Andorra.

Projeccions infantils

El diumenge hi haurà dues projeccions infantils a l’Auditori del Centre de Congressos: Supercuc, a les 10.30h, i La Revolta dels Contes, a partir de les 12h.

L’Ull Nu del Thyssen

Per primera vegada, el Museu Carmen Thyssen Andorra col·labora amb el Festival Ull Nu amb el clar objectiu de crear sinergies entre esdeveniments culturals del país i aportar una mirada artística des del fet pictòric. Dues activitats per al públic familiar seran les protagonistes d’enguany: el Taller de Videomapping al Thyssen, liderat per l’artista Daniel

Arellano, responsable de Dandream Films a l’Espai EduCarmen, dissabte 28 de 10.30 h a

13h, i el Plein Air de Cinema a la Plaça del Poble d’Andorra la Vella, el diumenge de les 10.30h a 13.30h.

Actuacions

La primera d’elles serà el directe audiovisual A Taste of Nature, el divendres a les 22h a la façana de Casa de la Vall, un espectacle de l’artista visual Alba G. Corral i la violoncel·lista Björt Rúnars. Juntes, creen un diàleg entre atmosferes visuals projectades al cos i instrument de la violoncel·lista i els sons produïts amb el violoncel (que són processats amb

pedals). La plaça del Poble és l’escenari triat per acollir la resta de concerts programats per aquesta edició. Tot seguit (22,45h) serà el torn de Habla de mí en presente, un col·lectiu musical indie, influïts per l’escena techno de Berlín, ciutat on el grup va néixer, aquests 5 músics que el conformen van anomenar el seu estil de vida, potser encara més que la seva música, ‘technorumba’.

Dissabte a la nit, a partir de les 22.30h, l’escenari l’ocuparà el musicòleg conegut com a Rigo Pex, Meneo, un eclèctic mestre de les pistes de ball, que amb la seva Game Boy fa música en directe a 8bits. Anna Andreu clourà el cicle dels concerts, diumenge a les 12h, on presentarà La mida, el seu nou disc.

ULLNU PRO – Taller Cultura i Joves: Festival Reteena

El Festival Reteena va néixer fa 5 anys amb la intenció de crear un espai de descoberta, reflexió i experimentació amb el mitjà audiovisual, fet per joves i per a joves. Les seves fundadores i directores presentaran el projecte i les claus del seu èxit entre la comunitat de joves de Barcelona, fet que les ha portat a guanyar el Premi Ciutat Barcelona 2021, al millor projecte audiovisual de l’any. L’esdeveniment està dirigit a qualsevol professional que

treballi amb adolescents i joves d’entre 15 i 25 anys, i es farà divendres 27 de les 10.30 h a 12.30h a El Rusc, Departament de Joventut del Comú d’Andorra la Vella.

Paral·lelament, Reteena organitza el diumenge de 10.30 a 12h, a la plaça del Poble un taller de collage, una tècnica artística que barreja imatges, colors i textures a un mateix paper.

Xerrades:

Al Festival també hi ha lloc per a xerrades de professionals, que explicaran la seva experiència i trajectòria. Hi haurà una trobada, el dissabte a les 10h a sala Consòrcia, amb el cineasta nord-americà Colby Smith, resident a Faber Andorra i que viatja pel món i crea documentals, pel·lícules experimentals i art digital. L’artista ens mostrarà el que ha

treballat per captar la serenitat del Comapedrosa. També ens mostrarà el seu curtmetratge documental Elinize Saglik.

El mateix dia, a les 10.45 h, es farà la xerrada Escena en hibridació: Els audiovisuals en les arts escèniques, en col·laboració amb l’Escena Nacional d’Andorra. Miquel Àngel Raió, Alba G. Corral i Raimon Molins, moderats per Clara Laguillo parlarà parlaran de la hibridació entre arts escèniques i audiovisuals i com aquest fet expandeix fins a l’infinit les capacitats tècniques i expressives, i obre als professionals dels dos mitjans un nou present ple de possibilitats.

Finalment, el dissabte hi haurà Ciberlocutorio d’Anna Pacheco i Andrea Gumes per a Radio Primavera Sound, a les 17,30 h al Centre de Congressos. Un directe ideal per estar al dia de tot allò que ens envolta i que ens agita, entre riures i llàgrimes.

El Festival Ull Nu compta amb el suport del Govern d’Andorra i el Comú d’Andorra la Vella.