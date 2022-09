El Festival Interfado tindrà una parada a la Seu d’Urgell amb Rita Barber

L’11a edició del Festival Internacional de Fado de Lleida que organitza la Fundació Orfeó Lleidatà, amb la col·laboració especial del Consolat de Portugal a Barcelona, l’Ajuntament de Lleida, l’Institut d’Estudis Ilerdencs i Supermercats Plusfresc, i sota la direcció artística de la cantant lleidatana Carolina Blàvia, tindrà lloc per onzè any consecutiu a Lleida i, per segona vegada, també a la Seu d’Urgell, del 20 al 29 d’octubre amb un concert al Cafè del Teatre de Lleida, un concert a la Sala de la Immaculada de la Seu d’Urgell, i dos concerts a l’Espai Orfeó de Lleida.

Enguany, també es podrà gaudir en el marc de l’Interfado de l’exposició fotogràfica ‘Fadistes’. Fotografies de 10 anys de concerts realitzades pel crític musical i fotògraf, Javier de Castro.

En aquesta edició l’Interfado comptarà amb les actuacions de formacions musicals amb una consolidada trajectòria musical dins del fado, vingudes des de Vila Franca de Xira (Portugal), Londres (Regne Unit) i Menorca (Espanya).

Rita Barber actuarà a l’Espai Orfeó i clourà el festival a la Seu d’Urgell

29 d’octubre. Seu d’Urgell. Sala de la Immaculada. 20:30 h

Veu: Rita Barber

Guitarra portuguesa i violí: Raúl Sánchez Zorzo

Viola i guitarra espanyola: Carlos Ramos

Rita Barber compagina els treballs d’actriu, cantant i pedagoga. És llicenciada en Interpretació Gestual per la Reial Escola Superior d’Art Dramàtic de Madrid (RESAD), llicenciada en Psicologia per la Universitat de Barcelona i Grau Elemental de violí i cant al Conservatori Superior de Dansa i Música de les Illes Balears. Té anys de teatres, gires i concerts, entre ells, als populars musicals: La bella i la bèstia, Mamma mia! o Somriures i llàgrimes.

Rita Barber va llançar al mercat el disc “de mar amar”, un diàleg entre les músiques d’una ribera i l’altra, l’atlàntica i la mediterrània. Rita Barber és cantant i actriu, amb una veu amb força i caràcter, càlidament banyada per les aigües del mediterrani; menorquina d’origen i representant d’aquesta mena d’artistes d’arrel, de terra. A la riquesa i la brillantor de la seva veu, se suma el matís de la seva interpretació sentida a cada vers, a cada text, a cada frase. El fado és el seu vehicle d’expressió preferit, aconseguint crear un clima poètic, elegant i íntim que arriba directament a l’ànima.