El Festival del Joc del Pirineu de la Seu tanca la seva 7a edició amb rècord de visitants

Una de les moltes imatges que ha deixat el Festival del Joc del Pirineu de la Seu (Aj. La Seu)

El 7è Festival del Joc del Pirineu de la Seu d’Urgell ha tancat la seva edició més multitudinària, amb més de 8.000 visitants, augmentant així en un 30% la participació respecte l’edició de l’any passat.

Les més de 8.000 persones que han vingut a jugar durant tot el cap de setmana a la capital alturgellenca s’han repartit per diferents espais i activitats del festival. Aquestes són les xifres:

Ludoteca familiar: 3.401 persones.

Ludoteca infantil i de primers jocs: 1.048 persones.

Ludoteca jocs gegants: 357 persones.

Biblioteca Sant Agustí Carcassone gegant: 124 persones.

Espai Ermengol: 213 persones.

Ludoteca avançada: 686 persones.

Iniciació al rol: 210 persones.

Tornejos i rol: 174 persones.

Carrer Canonges: 217 persones.

Anònima i Tantrix: 178 persones.

Rol en viu: 5 persones.

Activitats especials: 338 persones.

Concurs aparadors enredats: 275 persones.

Amb aquest balanç “tan positiu”, la primera tinent d’alcalde i regidora de Promoció Econòmica de l’Ajuntament de la Seu d’Urgell, Mireia Font, manifesta que “estem molt satisfets per aquest nou èxit de participació i organització, tant pel nombre de visitants com per la gran implicació dels urgellencs i urgellenques que s’han fet seu i s’han involucrat de ple en aquest festival dedicat al joc”.

Font també subratlla que els visitants del festival vinguts de fora de la ciutat han omplert, durant tot el cap de setmana, el 75% de les reserves d’ocupació turística que disposa la Seu d’Urgell.

En aquesta darrera edició del festival, els visitants han pogut prendre part d’experiències lúdiques singulars, que han tingut lloc en espais atractius de la Seu d’Urgell, que han ofert més de 700 places, i més de 800 activitats.

El certamen també ha comptat amb més de 60 localitzacions diferents per tota la ciutat pensats per a famílies, joves, aficionats als jocs de taula o jugadors novells.

A més, hi ha hagut un total de 6 ludoteques en diferents ubicacions en les quals s’ha pogut jugar amb l’assessorament i guia de monitoratge especialitzat.





Concurs ‘aparadors enredats’

Un any més, el Festival del Joc del Pirineu ha tornat a organitzar el concurs d’aparadors enredats on hi han participat 275 persones que han dipositat la seva butlleta en les diferents urnes instal·lades per a l’ocasió, i que durant tot el cap de setmana s’han passejat pels carrers de la Seu d’Urgell buscant, entre 39 aparadors dels comerços participants, l’objecte infiltrat.

Les persones guanyadores d’aquest concurs han estat:

Noa Carrascal – Premi Associació d’Hostaleria de l’Alt Urgell.

Greta Navinés Pérez – Premi Associació Menja’t l’Alt Urgell.

Dolors Vidal Camps – Premi Associació d’Empresaris de l’Alt Urgell.

Natalia David David – Premi Unió de Botiguers de la Seu d’Urgell-La Seu Comercial.

Wilson Villareal Suárez – Premi Associació de Veïns i Comerciants del Casc Antic.

Totes elles poden passar a recollir el seu premi a l’Oficina de Turisme Seu, ubicada a la planta baixa de l’Espai Ermengol de la Seu d’Urgell.