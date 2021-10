El festival de titelles comença amb més de 300 infants durant les sessions escolars

La Sala de Festes del Complex d’Encamp ha acollit aquest dijous la primera sessió escolar del Festival de Titelles. La XIX edició d’aquest esdeveniment, que compta amb la col·laboració de les ambaixades de França i d’Espanya a Andorra, es va decidir ampliar i apropar a diferents centres escolars. D’aquesta manera, s’espera que un total de 336 alumnes puguin gaudir de les representacions que integra el festival.

La primera sessió escolar ha tingut lloc aquesta tarda, a les 15:00 hores, amb l’obra ‘Les Quatre Loups’, de la companyia Puppet Sporting Club. Els assistents han sigut 120 alumnes de l’escola francesa d’Encamp, que s’han endinsat en un conte gràfic ple de diversió i trobades inesperades al bell mig del bosc. La representació s’ha dut a terme a través de la manipulació de figuretes de paper il·lustrades i d’una narració que ha donat forma i vida a tot l’espai.

Les sessions continuaran demà al matí, a les 11:00 hores, amb l’obra ‘El Petit Elefant’, del centre de Titelles de Lleida. L’activitat tindrà lloc a la Sala de Festes del Complex d’Encamp i es preveu que assisteixin 59 alumnes de l’escola andorrana d’Encamp, 60 del col·legi Sant Ermengol, 43 del María Moliner i 54 de l’Agora.

Durant aquesta obra, els assistents gaudiran d’una adaptació del conte de Rudyard Kipling, que explica la història d’un petit elefant molt tafaner que es passa tot el dia fent preguntes. Es tracta d’una simpàtica rondalla representada a través de titelles que té tocs d’humor, de tendresa i, en algun moment, una mica de dramatisme. L’obra evoca l’innat desig dels infants de descobrir, explorar, aprendre…

El cicle de representacions escolars continuarà a la tarda amb una nova sessió de l’obra ‘Les Quatre Loups’ per als alumnes del Pas de la Casa. El passi es realitzarà a les 15.00 h a la Sala de Festes del Complex del Pas de la Casa i es preveu que assisteixin 17 infants de l’escola andorrana i 24 de la francesa.

Entrades de dissabte i diumenge exhaurides

El Festival de Titelles continuarà fins diumenge 17 d’octubre amb sessions per a tota la família. A hores d’ara, totes les entrades per a les representacions d’aquests dos dies estan exhaurides.

Dissabte, 16 d’octubre, hi haurà ‘Gianni’, de la companyia de la Teia Moner. L’any 2020 es va celebrar el centenari del famós escriptor italià de literatura infantil Gianni Rodari i Teia Moner ha fet una adaptació dels seus contes per a un fantàstic espectacle de titelles. L’espectacle serà a les 17:00 hores de la tarda a la Sala de Festes del Complex Esportiu i Sociocultural d’Encamp.

A la mateixa hora, però a la Sala de Festes del Pas de la Casa, es podrà visionar ‘Animalets’, de la companyia Galiot Teatre. L’espectacle està recomanat per als més petits, ja que treballa els valors ambientals. A més, inclou cançons, música i titelles de sobretaula fetes amb la tècnica de tija.

Diumenge a la tarda, també a les 17:00 hores, a Encamp, hi haurà ‘Les aventures del Lleó Vergonyós’, del Pot Petit. Aquesta representació està recomanada per a infants de 2 a 5 i es desenvoluparà en un format íntim i reduït on els més petits acompanyaran un lleó a viure les seves aventures.

També a la mateixa hora, però a la Sala de Festes del Pas de la Casa, es realitzarà l’espectacle ‘Galaxis’, de Teia Moner. Es tracta d’una obra que barreja màgia, titelles, música, objectes i actors. La història s’inspira en contes que fan referència a l’univers, escrits per autors universals com Gianni Rodari, Umberto Eco, Isaac Asimov, Michael Grejniec i Claude Clèment.