El Festival de Música Antiga dels Pirineus tindrà de territori convidat a les Illes Balears

El proper divendres 1 de juliol el Festival de Música Antiga dels Pirineus (FeMAP) dona el tret de sortida a la seva 11a edició amb 55 concerts repartits en 38 municipis pirinencs de Catalunya, Andorra i Catalunya Nord. En aquesta edició el festival comptarà en total amb 21 programes de grups i solistes de renom.

El FeMAP tornarà a omplir de música de qualitat els escenaris més emblemàtics de les comarques pirinenques sent el festival de música antiga més extens de tot Europa. Enguany, el festival continua creixent territorialment amb la incorporació de cinc nous municipis: Ger (Cerdanya), Sant Feliu de Pallerols (Garrotxa), Coll de Nargó (Alt Urgell), Gerri de la Sal (Pallars Sobirà) i Els Banys d’Arles (Vallespir, a la Catalunya Nord).

Aquest any creixen les actuacions a la Catalunya Nord, ja que en l’edició passada s’hi va programar un únic concert i aquest 2022 n’hi haurà quatre. La primera setmana de festival, ja es podrà gaudir de MUSIca ALcheMIca, a Palaldà (Els Banys d’Arles), el 10 de juliol Acadèmia 1830 arriba a Pesillà de la Ribera i, per a cloure el juliol, serà el torn de Kallias Ensemble, als Banys d’Arles.

Per últim, el 5 d’agost Exit Ensemble serà l’encarregat de realitzar l’última actuació d’aquesta 11a edició a Catalunya Nord i farà parada a Els Banys d’Arles.

Destaquem la presència de les Illes Balears com a territori convidat amb la participació de MUSIca ALcheMIca interpretant La Bellezza, Acadèmia 1830 amb La Música religiosa de J.S. Bach: Les cantates i l’Orquestra de Cambra Illa de Menorca amb Pace Non Trovo: La força del barroc italià.

Amb aquest, ja són 5 territoris que han estat convidats al Festival de Música Antiga dels Pirineus: el 2012 vam comptar amb Euskadi, l’any següent va ser Polònia, el 2017 la Comunitat Valenciana i el 2019, Flandes.

Concerts amb gust

Com a principal novetat, enguany, es comptarà amb els Concerts amb Gust. Una iniciativa que enllaça música i gastronomia de proximitat, tot reivindicant una alimentació sostenible i posant al centre els petits productors i elaboradors de les comarques pirinenques. Hi haurà un total de 7 Concerts amb Gust, que inclouran una actuació musical i una degustació de productes locals.

Aquests concerts seran:

Ensemble Brudieu interpretant Officium Defunctorum Urgellensis

23 de juliol · Esterri d’Àneu · Celler Batlliu de Sort i Embotits Esterri – Carns Teixidó

24 de juliol · Covet · Celler Solana Roivert i Formatges de Pallars.

30 de juliol · Llívia · Celler Llivins i Formatges de Pujol -Orra

31 de juliol · Tremp · Celler Vila Corona i Formatges de Pallars

Armonía Concertada amb The Josquin Songbook

13 d’agost · La Plana de Mont-ros · Celler Vila Corona i Carnisseria Ca d’Antema

14 d’agost · Tiurana · Celler del Miracle i Formatgeria Mas d’Eroles

15 d’agost · Vilanova de Banat · Celler Solana Roivert i Formatgeria Mas d’Eroles

Producció pròpia del festival i alta programació

L’1 de juliol a la Seu d’Urgell s’inaugurarà el festival de la mà de MUSIca ALcheMIca que interpretarà el programa La Bellezza amb Lina Tur Bonet al capdavant i que es podrà veure també a Palaldà (els Banys d’Arles) i Puigcerdà. En aquesta edició, hi ha programació de tot tipus i per a tots els gustos, com per exemple, del 15 al 17 de juliol que podem trobar Canigó Ensemble.

Un grup que ha treballat en un projecte de recuperació musical centrat en l’àmbit de la música tradicional i popular catalana, amb transposicions per a veu i instrumentari antic. Per altra banda, també destaquem Ensemble Alfonsí qui interpretarà Instruments per a lloar a Santa Maria amb obres d’Alfons X. Aquest grup portarà 35 rèpliques exactes dels instruments de l’època que han estat reconstruïts a partir de les miniatures que apareixen a diversos manuscrits.

Per altra banda, el concert de cloenda del festival serà la Missa Regalis interpretada per Ensemble Lisboa 1740 sota la direcció de F. Miguel Jalôto, que es podrà gaudir a Castell de Mur, Borén i Camprodon. Es tracta d’una coproducció pròpia del festival juntament amb el Festival de Pasqua de Cervera, que demostra la magnificència del so i l’esplendor àulic del segle XVIII de la Capella Reial i Patriarcal de Lisboa.

El 1740, Francesc Valls, que havia estat mestre de capella de la Catedral de Barcelona i era el teòric hispànic més conegut del segle XVIII, va dedicar la seva última composició a Joan V de Portugal: la Missa Regalis.

En aquesta 11a edició també hi actuarà l’Ensemble Brudieu amb Officium Defununctorum Urgellensis, el 23 i 24 de juliol a Esterri d’Àneu i Covet. La Missa de Difunts o Rèquiem d’un dels compositors més destacats del segle XVI a Catalunya, Joan Brudieu, és la protagonista d’aquesta producció pròpia del FeMAP, que es va estrenar l’any passat coincidint amb la celebració del 10è aniversari del festival.

Packs turístics

Un any més, el festival posa èmfasi en l’oferta de packs turístics, en què va ser pioner a l’hora de permetre la compra de l’entrada d’un concert i l’allotjament amb un sol clic. Es tracta de programar sortides a preus avantatjosos per als clients del festival, que vulguin conèixer el territori, més enllà de gaudir de la música antiga. Enguany s’ha previst un pack turístic per a cada concert i fins a nou paquets de més d’un dia que combinen diversos concerts del festival amb l’allotjament inclòs.

Incloses amb el preu de l’entrada s’ofereixen diverses activitats complementàries de descoberta de la natura, la cultura i el patrimoni pirinenc, com per exemple fer una visita a les botigues-museu de Salàs de Pallars, fer una sortida a l’entorn natural de Ger o visualitzar el videomapping de Taüll, entre moltes d’altres.

FEMAP social

Com cada any, el FeMAP segueix apostant per la seva vessant més integradora tot facilitant el dret d’accés a la cultura als col·lectius més vulnerables a través del FeMAP Social. Des d’aquesta iniciativa es llancen dues propostes socioeducatives per a apropar la música antiga als diferents col·lectius: gent gran, salut mental i diversitat funcional.

La primera proposta és la Via inclusiva, que oferirà un concert amb un taller explicatiu i orientatiu previ per a poder gaudir més a fons de la música. Aquesta edició, quatre entitats diferents assistiran a quatre concerts a Puigcerdà, La Seu d’Urgell i La Pobla de Segur.

L’altra iniciativa és Música a domicili, on un quintet format al Conservatori de Música dels Pirineus actuarà arreu del territori pirinenc tot oferint un concert proper, dinàmic i didàctic a aquells col·lectius de perfil residencial i amb dificultats de mobilitat.

Aquest grup realitzarà 21 actuacions en 21 centres assistencials diferents de la Seu d’Urgell, Bagà, Avià, Berga, Ripoll, Sant Joan de les Abadesses, Sant Feliu de Pallerols, Camprodon, els Banys d’Arles, Pesillà de la Ribera, Puigcerdà, Sort, Esterri d’Àneu, La Pobla de Segur i Tremp. Enguany és l’edició amb més nombre de concerts a ambdues iniciatives: la via inclusiva i la música a domicili.