El Tour Mundial del Banff Centrie Mountain Film Festival convertirà Andorra en la capital del cinema d’aventura, muntanya i esport extrem al març. Espectacularitat, dificultat, risc i compromís amb la muntanya com a escenari són les notes distintives d’un festival cinematogràfic que Andorra acull per primera vegada, i que reunirà entre els dies 12 i 14 de març els títols més destacats d’una modalitat d’acceptació creixent, malgrat no mostrar-se habitualment a les sales comercials.

Nascut en 1976, Banff Centre Mountain Film Festival, és un certamen internacional de cinema documental de muntanya, aventura i esport extrem que se celebra tots els anys a Alberta, el Canadà, a primers de novembre. S’ha consolidat com un dels festivals més importants dins de la cultura del muntanyisme i al llarg d’aquestes quatre dècades s’ha convertit en un referent mundial per a muntanyencs, fotògrafs, escriptors, esportistes i cineastes.Enguany se celebra per primera vegada a Andorra, i desembarca amb una selecció de les millors pel·lícules en la secció oficial, un documental sobre els efectes de la mà de l’home a l’Everest i la celebrada cinta guanyadora de l’Oscar al millor documental l’any passat.

El festival s’estrenarà el dijous 12 de març amb una pel·lícula mundialment reconeguda tant per la seva qualitat tècnica com pel tema que aborda; una denúncia contra la massificació turística que sofreix el cim del món i la contaminació que tant de visitant deixa al seu pas. ‘EVEREST GREEN’ relata l’aventura de l’expedició franc-nepalesa del mateix nom dedicada a recollir escombraries d’un dels paisatges més bonics del món. La pel·lícula, dirigida per l’himalayista i cineasta Jean-Michel Jorda, denúncia en els seus 53 minuts de metratge com les ànsies d’aventura de molts expedicionaris a la recerca de paratges salvatges, lliures de l’acció de l’home, deixen en aquests mateixos entorns naturals un trist rastre d’ampolletes d’aigua, llaunes de menjar, ampolles d’oxigen, restes de tendes de campanya, roba abandonada o cordes que els deterioren irreversiblement. Després de la passada del film se celebrarà un col·loqui amb el director del llargmetratge.

El divendres 13, estrena de la guanyadora de l’Oscar, Free Solo

El festival oferirà el divendres 13 de març com a estrena absoluta a Andorra la pel·lícula guanyadora de l’Oscar al millor documental de l’any passat; ‘FREE SOLO’. El film narra l’ascensió sense cordes al Capità realitzada per Alex Honnold el 2017. Es tractava de la primera vegada que un escalador aconseguia ascendir en sol integral (free sol) els 914 metres del mur de granit més temptador del Parc Nacional de Yosemite, i el seu company d’expedició Jimmy Chin i la documentalista Elizabeth Chai Vasarhelyi no van dubtar a documentar les seves gairebé quatre hores. El resultat és un film que es fica al públic a la butxaca i no el deixa anar fins que una hora i quaranta minuts després veu aconseguida l’ambició de Honnold.

La tercera jornada del festival, el dissabte 14 de març, oferirà als amants del cinema d’aventures l’oportunitat de gaudir d’una selecció de pel·lícules que han triomfat en el certamen més important de l’especialitat. En total, durant dues hores i mitja, el públic podrà gaudir amb nou treballs, entre els quals s’inclou un curt d’animació (‘HORS PISTE’) sobre les aventures de dos rescatadors de muntanya molt particulars. Aquests films acostaran el públic a paisatges tan diferents com els fiords noruecs (‘A NORDIC SKATER’), la Columbia Britànica (‘CHARGE’), l’Antàrtida (’SPECTRE EXPEDITION: MISSION ANTARCTICA’) o Sud-àfrica (‘THABANG’) a través d’esports com el salt basi (‘THE FLIP’), el Boulder (‘REED ROCK 14: THE HIGH ROAD’) o el kayak (‘THE LADAKH PROYECT’) i dels qui lliuren la seva vida a una passió que els porta amb 84 anys i després d’haver esquivat diverses vegades la mort a continuar buscant reptes sobre els esquís (‘THE FRENCHY’).

BANFF en 45 països i 550.000 espectadors

El Festival va néixer al Canadà fa 44 anys amb el propòsit d’acostar al públic les millors produccions audiovisuals de muntanya. Pioner en el seu gènere, s’ha convertit en el referent cinematogràfic a escala mundial per la qualitat de les seves projeccions, en les quals l’esport i l’aventura són el seu màxim exponent.

Obres d’avantguarda des del punt de vista artístic, ambiental i esportiu fan d’aquest festival un valor perdurable de la cultura a través del millor del setè art. Aquest projecte basat en la passió pel cinema i la muntanya ha congregat a un públic, cada vegada més actiu i participatiu, amb valors i interessos comuns entorn a la naturalesa que els inspira.

Banff Centre Mountain Film Festival, una experiència audiovisual captivadora, s’ha convertit en una data ineludible en el circuit de Festivals de Cinema Documental de Muntanya a escala mundial, destacant per la seva extensió internacional. Alemanya, Antàrtida, l’Argentina, Austràlia, Àustria, Bangladés, Bèlgica, el Brasil, Bulgària, Xile, la Xina, Colòmbia, Costa Rica, Dinamarca, l’Equador, Escòcia, Eslovàquia, Filipines, Finlàndia, França, Gal·les, Geòrgia, Holanda, Hongria, l’Índia, Irlanda, Itàlia, Islàndia, el Japó, el Kazakhstan, Líban, Luxemburg, Mèxic, Noruega, Nova Zelanda, el Perú, Portugal, Regne Unit, República Txeca, Romania, Singapur, Sud-àfrica, Espanya, Suècia, Suïssa, Uganda i Veneçuela, són alguns dels països que acullen aquest magnífic Festival cada any que compta ja amb 1.100 projeccions, una audiència de 550.000 espectadors a l’any i presència en 45 països.

BANFF WORLD TOUR ANDORRA tindrà lloc gràcies a la col·laboració d’entitats com l’Ambaixada de Canada a Espanya, Cinemes Illa Carlemany, ACTA ArtHotel, Andorra Turisme, Nomad Reels, Haglöfs, Buff, Julbo i Black Diamond.