El Festival ClàssicAnd tanca la 4a edició amb una ocupació total del 93% i plenament consolidat

El Festival ClàssicAnd ha abaixat el teló de la seva 4a edició confirmant la seva consolidació com una proposta d’interès en el món de la música clàssica, la dansa i les arts escèniques, amb grans figures internacionals, produccions pròpies i talent local. Cassandre, una actuació protagonitzada per l’actriu francesa Fanny Ardant, va posar anit punt final a dos caps de setmana plens d’actuacions de primer nivell: han passat pels escenaris del festival d’enguany des de la mezzosoprano Elina Garanca, a la Companyia Nacho Duato, amb propostes monumentals com Carmina Burana, de Carl Orff, sota la direcció de Josep Caballé Domènech.
La consolidació de l’esdeveniment, que enguany ha celebrat quatre anys, ha quedat palesa amb la bona rebuda per part del públic: el director artístic de l’esdeveniment, Joan Anton Rechi, ha destacat que “l’ocupació s’ha enfilat fins al 91% de les entrades de pagament: així, 3 dels espectacles de pagament van penjar el cartell de sold out –Garanca, Nacho Duato i Carmina Burana, i si haguéssim tingut més seients disponibles, també els haguéssim omplert”–. “En xifres absolutes –apunta– també hi ha hagut un augment significatiu respecte a l’any passat, donat que enguany hi havia més localitats: si el 2025 es van vendre 1.956 entrades, aquest any se n’ha venut 2.457, un 25,6% més”.
En la mateixa línia, el ministre de Turisme i Comerç i president del Consell d’Administració d’Andorra Turisme, Jordi Torres, va assegurar que “ho considerem un resultat molt satisfactori, no només pel nombre d’assistents, sinó també perquè ha consolidat una oferta cultural de molt nivell al país, i l’espectacle s’ha posicionat en aquests termes no només a Andorra, sinó també als països de l’entorn”. En aquest sentit, i tot i que la major part del públic era d’Andorra, s’han venut entrades a assistents de fins a dotze països, entre ells Espanya, França, Països Baixos, els Estats Units, els Emirats Àrabs o Colòmbia.
Les xifres d’ocupació encara s’enfilen més, fins al 93%, si també es tenen en compte les propostes gratuïtes, que han tingut un gran poder d’atracció: tant els 4 passis de La Passió de Casa de la Vall, com Jardins de Somni –Isabel Fèlix i Míriam Manubens– i el recital de Wataru Hirai –guanyador del Sax Fest de l’any passat– van esgotar els seients disponibles. També va tenir una bona rebuda la proposta infantil Òhpera, que va poder-se veure pels carrers d’Andorra la Vella i Ordino.
El Festival ClàssicAnd és una aposta conjunta impulsada pels ministeris de Cultura i Esports, Turisme i Comerç, Andorra Turisme i els comuns d’Andorra la Vella i Ordino.