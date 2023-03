El festival ClàssicAND portarà vuit propostes de música, dansa i arts escèniques al juny

Les autoritats i responsables del festival ClàssicAND davant de la seu de Cultura (SFGA)

El ministre de Turisme i Telecomunicacions en funcions, Jordi Torres, la titular de Cultura i Esports en funcions, Sílvia Riva, i el director artístic andorrà Joan Anton Rechi han presentat el nou festival ClàssicAND. Ho han fet a l’antic Hotel Rosaleda, a Encamp, seu del ministeri de Cultura.

Segons ha apuntat la ministra en funcions Sílvia Riva, aquesta iniciativa públicoprivada “té la voluntat de posicionar Andorra com un referent cultural internacional, amb la presència al país d’artistes de renom mundial, i que englobi música clàssica, dansa moderna i arts escèniques”.

En el mateix sentit s’ha referit el ministre en funcions Jordi Torres, que ha destacat que el festival tindrà lloc la primera quinzena del mes de juny: “serem el primer festival de la temporada, tenint en compte el calendari internacional d’actes d’aquest tipus, i se suma a la resta de propostes que organitzem amb la voluntat de desestacionalitzar el turisme al Principat”.

Així, el festival inclou vuit propostes entre el 2 i l’11 de juny: d’aquestes, cinc es faran a l’aire lliure “per a donar visibilitat a espais exteriors emblemàtics del país, que aportin valor a l’espectacle”. Joan Anton Rechi és l’encarregat de la direcció artística: “la idea és que hi hagi un relat, no només històries per separat. En aquesta primera edició, serà la frase de Leonard Bernstein: “aquesta serà la nostra resposta a la violència: fer música més intensament, més bellament i més devotament que mai abans”. Rechi també ha reiterat que la programació busca una doble sinergia: “que interessi a la gent del país, però també faci un efecte crida al públic internacional”.

La proposta inclou les actuacions de l’Orquestra Nacional de Cambra d’Andorra, el 2 de juny a la Plaça del Consell d’Andorra la Vella; el concert i representació Viure/Morir –amb l’actriu Rossy de Palma– el 3 de juny a l’Auditori Nacional; la projecció de la pel·lícula Jurassic Park amb orquestra simfònica, el 4 de juny al Parc Central; un recital del tenor Valentin Dityuk el 8 de juny als jardins de Ràdio Andorra; una actuació d’Anita Rachvelishvili el 9 de juny a l’Auditori Nacional; un espectacle de dansa de la Yoann Bourgeois Art Company a la cruïlla de l’Avinguda Meritxell i l’Avinguda Riberaygua que es repetirà durant el dia; el mateix 10 de juny, la companyia Vertigo Dance Company serà al Centre de Congressos d’Andorra la Vella; la darrera proposta serà un concert de Benny Benack III i Ulisses Quartet centrat en l’obra The Juliet Letters d’Elvis Costello, l’11 de juny a la Plaça del Consell.

Pel que fa a les entrades, es podran adquirir al web classicand.com i a l’oficina de turisme d’Andorra la Vella. Hi haurà espectacles amb entrada gratuïta i d’altres amb uns preus que oscil·len entre els 30 i 80 euros. També s’oferirà al sector tarifes preferencials per a poder oferir paquets turístics.





Col·laboració amb els comuns d’Andorra la Vella i Ordino per unir esforços en un sol esdeveniment

La presentació del nou festival ClàssicAND ha comptat també amb la presència del cònsol major d’Andorra la Vella, David Astrié, i del cònsol major d’Ordino, Josep Àngel Mortés. La voluntat de les institucions comunals i del Govern és d’unificar en un sol festival les diferents propostes de música clàssica que ja existien al país, com la Temporada de Música i Dansa d’Andorra la Vella o l’Ordino Classic per a sumar esforços.

Astrié ha destacat “l’aposta del comú per aquest esdeveniment, que és un vector cultural i un nou projecte de cohesió social per a la parròquia i per al país”. Mortés per la seva banda, s’ha mostrat “convençut que el festival situarà Andorra en els circuits escènics principals, renovant públics i visitants atrets per la cultura”.

La dotació econòmica de l’esdeveniment va a càrrec d’Andorra Turisme, el ministeri de Cultura i Esports i els comuns d’Andorra la Vella i Ordino.