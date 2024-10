El festival català Terres i l’andorrà Ull Nu posaran en valor l’audiovisual com a eina de promoció turística

Una de les projeccions del certamen (Delegació del Govern de la Generalitat de Catalunya a Andorra)

El Terres Travel Festival -referent a Catalunya i a l’Estat espanyol en matèria de cinema turístic i de viatges- i el festival andorrà Ull Nu col·laboraran per a posar en valor l’audiovisual com a eina turística. Ho faran a través de la jornada ‘El vídeo promocional com a eina de difusió i màrqueting territorial a Andorra’, que tindrà lloc el pròxim dijous, 24 d’octubre, als Cinemes Illa Carlemany. L’acte està coorganitzat pels dos festivals, per la Delegació de la Generalitat de Catalunya a Andorra i per l’associació Igualada per la UNESCO, amb la col·laboració de la Comissió Nacional Andorrana per la UNESCO (CNAU).

Aquesta serà la primera jornada que es farà al Principat dedicada a l’audiovisual vinculat a la publicitat. L’objectiu que persegueix és mostrar exemples de com, a través del vídeo promocional, es pot crear un imaginari sobre la cultura i la idiosincràsia d’un país.

L’acte començarà amb una xerrada sobre la importància del vídeo en el màrqueting turístic, a càrrec del secretari general de l’International Comitee of Tourism Film Festivals, Hugo Marcos. Posteriorment, es farà la projecció d’una selecció de films participants al Terres Travel Festival, certamen que se celebra anualment a les Terres de l’Ebre. L’acte clourà amb un col·loqui entre els codirectors de l’Ull Nu, Hector Mas i Marc Camardons, i el director del Terres Travel Festival, Santi Valldepérez.

Des de la Delegació de la Generalitat de Catalunya a Andorra s’ha considerat oportú coorganitzar aquesta jornada, amb l’objectiu d’ajudar a donar a conèixer al país un festival de referència a Catalunya i a l’Estat espanyol com és el Terres. A la vegada, es considera que l’experiència d’un certamen com aquest, dedicat a l’audiovisual turístic i de viatges, pot ser útil per al Principat.

En aquest sentit, la delegada de la Generalitat de Catalunya a Andorra, Anna Vives, ha insistit que “un dels principals objectius de la Delegació és estrènyer els lligams entre Catalunya i Andorra i promoure accions que siguin útils per als dos territoris. Amb aquesta jornada, doncs, volem ajudar a donar projecció internacional a un festival català i, a la vegada, propiciar que el sector turístic i audiovisual d’Andorra conegui de primera mà el món del cinema turístic i de viatges, a través d’un festival de referència a casa nostra”.





Per a saber-ne més del Terres Travel Festival: https://terresfestival.com/.

Per a saber-ne més del festival Ull Nu: https://www.festivalullnu.com/.