El Festival Canòlich Músic arriba de manera telemàtica als joves

El Festival de música cristiana Canòlich Music, que s’ha celebrat entre els dies 20 i 21 de novembre a Sant Julià de Lòria (Principat d’Andorra), amb un format digital, ha reunit uns 2.000 joves i famílies a través dels mitjans digitals, les xarxes socials i a l’activitat central, que s’ha fet presencial: la missa a l’església parroquial de Sant Julià de Lòria.

Youtube ha estat la xarxa més usada per a la difusió de vídeos i la retransmissió en directe per streaming de la missa, a més de la xarxa Tik-Tok pels vídeos participatius dels joves. També s’han dut a terme activitats de reflexió i tallers a les classes de religió a les escoles a través de la plataforma Moodle. Amb el lema ‘Som fràgils, siguem valents!‘, el festival de música cristiana s’ha traslladat a l’espai virtual a causa de les restriccions de mobilitat i les mesures de distanciament social imposades per la pandèmia Covid19. Tot i les dificultats inicials, el resultat ha estat valorat molt positivament per l’equip organitzador del Canòlich Music. Mossèn Pepe Chisvert, delegat diocesà d’Ensenyament, ha assenyalat que “estem contents d’haver donat una veu d’esperança als joves en una circumstància tant difícil per a ells. Hem après junts a ser més valents perquè amb la música és més fàcil superar les dificultats, ja que la música és un element molt important per a viure la fe, i estem sentint que Déu ens acompanya en aquests moments”.

L’Eucaristía es va celebrar de manera presencial a la parròquia de Sant Julià de Lòria, i fou presidida per mossèn Antoni Elvira, Vicari episcopal i Delegat de Catequesi de la diòcesi d’Urgell. L’arquebisbe d’Urgell, Joan-Enric Vives, va participar amb un missatge de coratge i ànim als joves: “per mi és un gran goig estar amb vosaltres i viure aquest moment intens de música, de festa de goig i de retorn de mostrar que esteu presents i compteu molt. Volem tenir coratge pel futur, malgrat les dificultats. La festa del Canòlich Music troba el seu centre, el seu motiu de joia i de trobada, en l’encontre amb Jesús, que ha donat la vida per nosaltres i està ressuscitat. Que Ell us acompanyi, que Ell sigui el vostre amic fidel. Crist Viu!”. Durant la celebració, les Lectures van ser proclamades per mestres i professors de religió i les pregàries per alguns del joves assistents a la celebració, que es va fer extremant les mesures de seguretat, fent test d’antígens als assistents i limitant molt l’aforament d’assistència, distància social i higienització de les mans.

Es va emetre en directe pel canal de Youtube del Bisbat d’Urgell, com ja és tradició, i també en directe per LòriaTV i per Andorra Televisió.

Al final, el concert de Migueli també fou retransmès en directe per Youtube i amb un aforament limitat a l’església, on es va celebrar. Al llarg de les setmanes prèvies i en els dies següents, a les escoles es treballa amb material didàctic. També es duu a terme un concurs de clips sobre la temàtica de la fragilitat humana i sobre la temàtica que proposa el Festival d’enguany: “Som fràgils. Som valents”. El concurs, ja obert, s’ha posat en marxa a la xarxa Tik-tok. També hi ha les activitats “Batecs de vida”, “Batecs d’esperança”, i “Batecs d’energia”, tots emesos pel canal de YouTube, i en els que participaran DJ Garden & AlexGR en concert.