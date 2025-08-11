El Festimariu amplia el programa d’actes en la seva 3a edició

El Festimariu, l’esdeveniment cultural creat a la població d’Estamariu, ja té definit el programa de la seva tercera edició. Enguany la proposta s’amplia i ja abastarà un cap de setmana sencer: els dies 12, 13 i 14 de setembre. Des de la Fundació Planes Corts, que és al capdavant de l’organització, han avançat que veïns i visitants hi podran trobar diferents disciplines artístiques com ara música, cinema, art, teatre, circ, fotografia, danses, artesania, literatura i jocs, a més de gastronomia i tallers participatius. “Un munt d’activitats i possibilitats de gaudi per a nens, joves i grans”, detallen.
El programa començarà el divendres, 12 de setembre, a les 8 del vespre, amb la representació teatral ‘Dones de flors i herbes’, amb La Fanga Escènica. Dissabte 13, a les 10 del matí es començarà amb un taller d’escultura en directe, amb l’artista urbà urgellenc B:K i l’escultor de fusta Marçal Rotllan. A 2/4 d’11 s’iniciarà una visita guiada a l’església de Sant Vicenç, amb l’escriptor i veí d’Estamariu Albert Villaró; i a 2/4 de 12, un taller de cançó improvisada amb Pep Lizanda. Al migdia es farà una demostració de l’ofici de forjador, amb VadeForja (12.00 h), i una cercavila de corrandes amb Pep Lizandra i Allona Riera.
La tarda del dissabte començarà amb una tertúlia literària protagonitzada per Màrius Serra, Pau Vidal i Albert Villaró, que parlaran de ‘La literatura com a joc’, a l’església de Santa Cecília. A les 6, a la plaça Major hi actuaran Clavellina d’Aire (Jordi Macaya i Cati Plana); i a les 7, el grup Sabarat presentarà un concert i taller de danses occitanes. Finalment, a les 9 del vespre la cantant Lídia Pujol actuarà a l’església de Sant Vicenç per presentar el seu treball ‘Babel: dels fems i les flors’.
El diumenge 14, les activitats tornaran a començar a les 10 del matí i aquesta vegada ho faran amb un ‘bany de bosc’, amb Teresa Ruiz. Al llarg del matí també hi haurà la projecció del documental ‘Saó’, amb l’Escola Folk del Pirineu (11.00 h), una nova demostració de forja al mercat d’artesania (11.30 h), cançons i corrandes amb Lluc Dexeus i Joan Cristian Simelio (12.00 h) i, ja a la una del migdia, un tast guiat de la Fira de Formatges del Pirineu, amb Aleix Solé de Cal Teixidó-Hotelet d’Estamariu, i la projecció del vídeo de la visita teatralitzada a l’església de Sant Vicenç que han dut a terme recentment els joves participants al Casal d’Estiu del poble. Per a acabar, a les 5 de la tarda hi haurà l’espectacle ‘La Cirquestra’, amb el conjunt de circ Improvisto’s Krusty Show.
El Festimariu compta amb la col·laboració de l’Ajuntament d’Estamariu i de l’Institut per al Desenvolupament de l’Alt Pirineu i Aran (IDAPA).