El FesTac celebra la seva 4a edició a Sant Julià de Lòria, del 10 al 12 d’octubre

Els carrers i les places de Sant Julià de Lòria es tornaran a convertir en escenaris vius amb la celebració de la quarta edició del FesTac, el Festival de Teatre al Carrer del Principat d’Andorra, del 10 al 12 d’octubre. Nascut el 2022 amb la voluntat d’omplir un buit cultural dins les arts escèniques del país, el FesTac ha esdevingut un referent i enguany reafirma el seu objectiu: ser el festival de teatre de carrer d’Andorra.
L’edició de 2025 arriba amb més companyies, més espectacles i una oferta complementària ampliada. En total, es presentaran 21 espectacles de 18 companyies locals i internacionals, omplint de vida i cultura els racons del poble. Tal com ha destacat la consellera de Cultura del Comú de Sant Julià de Lòria, Teresa Areny, “l’aportació del Comú en aquesta nova edició és de 28.000 €, sense tenir en compte els recursos humans, com la implicació de diferents departaments comunals”.
El festival és possible gràcies a un ampli teixit de col·laboradors: el Comú de Sant Julià de Lòria, el Ministeri de Cultura del Govern d’Andorra, l’Ambaixada d’Espanya, l’Ambaixada de França, la Delegació de la Generalitat de Catalunya, Reig Fundació i altres entitats culturals i patrocinadors privats que, any rere any, s’hi van sumant. “Cada vegada tenim més col·laboradors i patrocinadors sumant esforços; potser és un senyal que estem fent bé la feina”, subratlla el director artístic del festival, Juanma Casero, qui també ha remarcat que “som un equip que apostem pel talent local”.
Amb el lema “Posem l’ull a l’art de carrer”, el FesTac 2025 convida a redescobrir l’espai públic com a lloc de trobada i experimentació. Per al director de Promoció Cultural, Joan-Marc Joval, el festival representa “una innovació en el panorama cultural del nostre país, que permet connectar les arts amb l’espai públic i és una manera de donar valor al territori”. En paraules de la consellera Areny, “el FesTac és una bona manera de desvetllar aquells racons que no es coneixen”.
La programació inclou itineraris teatrals, espectacles familiars, dansa, clown, música i tallers oberts, així com el ja clàssic Vermú FesTac, que enguany, coincidint amb l’edició de L’Andart, reflexionarà sobre la influència dels espais no convencionals en la creació artística. Els escenaris s’estendran des de la plaça de la Germandat fins als Jardins de l’Antiga Fàbrica Reig, transformant Sant Julià de Lòria en un autèntic escenari a l’aire lliure.
“El FesTac és avui un motor de cohesió social, de suport a la creació local i d’atracció turística. Una oportunitat única per a gaudir del teatre a peu de carrer i compartir-lo en comunitat”, assenyalen des de l’organització.