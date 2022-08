El FeMAP programa dotze concerts en vuit dies en diferents punts del Pirineu

Des d’avui dilluns, dia 8 i fins el dilluns 15 d’agost, el Festival de Música Antiga dels Pirineus (FeMAP), realitzarà dotze concerts. El primer concert arriba, avui, de la mà d’Ensemble Exclamatio amb Sonata da Chiesa, tenor de violí que es podrà escoltar a Salàs de Pallars (Pallars Jussà). Aquest concert també es podrà gaudir demà dimarts a Escalarre (la Guingueta d’Àneu) i el dimecres 10 a Puigcerdà (Cerdanya). Aquest grup proposa un recorregut musical que il·lustra l’evolució del terme Sonata da chiesa entre els segles XVII i XVIII i com se’n serviren els diferents compositors.

Divendres vinent, a Gerri de la Sal (Baix Pallars, Pallars Sobirà), dissabte a Tavascan (Lladorre, Pallars Sobirà) i diumenge a Coll de Nargó (Alt Urgell) podrem escoltar Ensemble Trifolium amb l’Apoteosi del Contrapunt. Aquest quartet de corda fa un recorregut cronològic per l’època del barroc ple i tardà fins al segle XIX.

Aquesta setmana també tindran lloc actuacions amb degustació que formen part de la nova iniciativa del FeMAP, els Concerts amb Gust. En aquesta ocasió serà de la mà d’Armonía Concertada amb The Josquin Songbook que es podrà escoltar dissabte a la Plana de Mont-ros (la Torre de Capdella, Pallars Jussà); diumenge a Tiurana (Noguera); i dilluns a Vilanova de Banat (Alàs i Cerc, Alt Urgell). El programa proposa versions pròpies de cinc peces de Josquin arranjades per a dues veus i viola d´una envergadura monumental, que van ser pensades per a ocasions extraordinàries.

Per últim, Temperamento ens proposa un recorregut per les obres de J.S. Bach amb el concert Bach, en versió i original. Els tres intèrprets ofereixen, un programa que intercala tres grans sonates amb algunes de les pàgines més cèlebres del gran autor alemany, en versió original o bé transcrites per a flauta travessera, violoncel i clave. Es podrà escoltar aquesta obra el dissabte a Estamariu (Alt Urgell), dissabte a Llanars (Ripollès) i dilluns a Berga (Berguedà).

En el marc d’aquests concerts, el FeMAP organitza un conjunt d’activitats paral·leles. D’aquesta manera, qui ho vulgui podrà complementar les sessions amb les degustacions del Celler Vila Corona i Carnisseria Ca d’Antema a la Plana de Mont-ros, Celler del Miracle i Formatgeria Mas d’Eroles a Tiurana o el Celler Solana Roivert i Formatgeria Mas d’Eroles a Vilanova de Banat. També es podrà anar a altres activitats complementàries com visitar el poble de Tavascan, l’església de Sant Vicenç o els Espais de Patum de Berga, entre d’altres.

CONCERTS

Ensemble Exclamatio. Sonata da Chiesa. Tenor de Violí

08/08 · 20.00 h · Salàs de Pallars 09/08 · 19.00 h · Escalarre (La Guingueta d’Àneu)

10/08 · 22.00 h · Puigcerdà

Ensemble Trifolium. L’apoteosi del Contrapunt

12/08 · 20.00 h · Gerri de la Sal

13/08 · 19.30 h · Tavascan (Lladorre)

14/08 · 19.00 h · Coll de Nargó

Armonía Concertada. The Josquin songbook

13/08 · 12.30 h · Plana de Mont-ros (Torre de Capdella)

14/08 · 12.30 h · Tiurana

15/08 · 12.30 h · Vilanova de Banat (Alàs i Cerc)

Temperamento. Bach, en versió i original

13/08 · 20.00 h · Estamariu

14/08 · 19.00 h · Llanars

15/08 · 21.00 h · Berga

ACTIVITATS PARAL·LELES

08/08 · 17.30 h · Visita guiada: les Botigues-Museu · Salàs de Pallars

09/08 · 13.15 h · Visita guiada: Santa Maria d’Àneu · Escalarre (la Guingueta d’Àneu)

10/08 · Activitat: Passejada en barca a l’estany · Puigcerdà

12/08 · 18.00 h · Visita guiada: Museu de Gerri de la Sal · Gerri de la Sal (Baix

Pallars)

13/08 · 18.00 h · Visita guiada: el poble de Tavascan · Tavascan (Lladorre)

14/08 · 17.00 h · Visita guiada: els Sant Climents de Coll de Nargó · Coll de Nargó

13/08 · Acabat el concert, degustació de productes de km0 · la Plana de Mont-ros (la Torre de Capdella)

14/08 · Acabat el concert, degustació de productes de km0 · Tiurana

15/08 · Acabat el concert, degustació de productes de km0 · Vilanova de Banat (Alàs i Cerc)

13/08 · 18.30 h · Visita guiada: Església de Sant Vicenç · Estamariu

14/08 · 17.00 h · Visita guiada: Església de Sant Esteve i el nucli antic · Llanars

15/08 · 19.00 h · Visita guiada: Espais de la Patum · Berga