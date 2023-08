El FeMAP finalitza amb prop de 5.000 espectadors

María Hinojosa & Pérgamo Ensemble va tancar el FeMAP 2023 (Foto: FeMAP)

El concert de diumenge de María Hinojosa & Pérgamo Ensemble va ser l’encarregat de posar punt i final a la 12a edició del Festival de Música Antiga dels Pirineus (FeMAP) que ha comptat amb una assistència total de gairebé 5.000 espectadors augmentant la venda d’entrades un 5% respecte a l’any anterior.

Josep Maria Dutrèn, director del festival ha afirmat que “estem molt satisfets d’aquestes xifres, ja que és un any on ens ha sorprès la manca de turisme estranger als concerts. Tot el sector de l’hostaleria ha comentat aquesta davallada del turisme estranger als Pirineus i, malgrat tot, hem crescut lleugerament”.

El director, sobre el FeMAP 2024, ha dit que “encarem el futur amb moltes ganes, ja que els bons resultats d’enguany ens mostren que hi ha ganes de seguir creixent. De fet, hi ha més de 5 municipis que s’han mostrat interessats a participar en la 13a edició del festival”. Aquesta edició ha estat la més extensa fins al moment, ja que hi ha hagut 54 concerts repartits en 40 municipis del Pirineu català, Andorra i Catalunya Nord. Destacar, a més, que s’ha posat el cartell de complet a més d’un 30% d’aquests concerts perquè s’han exhaurit les entrades fins a 18 vegades.

Per altra banda, s’ha pogut gaudir de 22 agrupacions musicals nacionals i internacionals formades per gairebé 130 intèrprets de prestigi que han fet ressonar melodies de música antiga a llocs emblemàtics del Pirineu. El festival ha comptat amb la presència de la producció pròpia d’enguany de la mà de Marta Mathèu que va interpretar InCanto a la Seu d’Urgell, Puigcerdà i Sant Feliu de Pallerols.

No va ser l’única producció pròpia atès que, per segon any consecutiu, es va poder gaudir d’Ensemble Lisboa 1740 amb la seva Missa Regalis. Citar també aquells grups que han fet sold-out a tots els concerts que van realitzar com són Adolfo Osta i Adriana Alcaide interpretant Sarabanda. Música a les corts i als carrers i van esgotar totes les entrades a Niu de l’Àliga, Sant Quirze de Pedret i Obeix o Qvinta Essençia amb El sentir de mi sentido i realitzant sold-out a Ossera i Llessui.





Més enllà de la música

En aquesta 12a edició hi ha hagut molt bona acceptació tant de les activitats complementàries com aquells concerts que han estat acompanyats per una degustació de productes locals. Aquesta iniciativa ha comptat amb una gran afluència de públic en els 9 Concerts amb Gust d’aquest 2023. D’altra banda, els paquets turístics ha enregistrat el nombre de pernoctacions més alt des que es va posar en funcionament fa diverses edicions.

Finalment, des de l’organització, també volen fer referència al vessant més social del festival, que enguany ha ofert una vintena de concerts a residències d’avis, centres de salut mental i de diversitat funcional. El FeMAP Social, doncs, continua garantint un servei per a aquells col·lectius que tenen un accés més difícil a la cultura.