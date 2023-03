El FC Andorra visita el camp del líder amb poc a perdre i molt a guanyar

Imatge del partit de la primera volta entre el FC Andorra i l’Eibar, 2 a 0 (FC Andorra)

Jornada 33. El FC Andorra visita aquest diumenge, a les 14 hores -l’hora de dinar- el camp de l’Eibar, un històric del futbol espanyol. De fet, els bascos no pensen perdre aquesta etiqueta que els confereix un rang de distinció. Actualment, són els líders inqüestionables de la lliga SmartBank amb una ratxa de victòries que ha catapultat l’equip al cim de la classificació.

L’Eibar, amb 62 punts, en porta 4 d’avantatge respecte al segon i tercer de la taula, el Granada i Las Palmas. El proper rival dels d’Eder Sarabia porta un bagatge de 18 victòries, 8 empats i 6 derrotes. Un expedient ben diferent al que presenten els andorrans amb 40 punts, després de guanyar 11 partits, empatar-ne 7 i perdre’n 14. D’aquí, els 22 punts de diferència a la classificació.

Però, com diu la dita, les estadístiques estan per a trencar-les i no s’ha de descartar una sorpresa al camp de l’Eibar. Els tricolors tenen un bon domini del joc i, si la punteria acompanya, per què no es pot tornar de terres basques amb algun punt?

A més, estaria bé treure quelcom de positiu perquè la zona mitja de la taula sembla un rusc, habitada amb un bon grapat de conjunts separats tan sols per un, dos o tres punts. Una victòria o una derrota pot afavorir o penalitzar la situació d’aquestes formacions, entre elles, el FC Andorra. La permanència també passa per la ciutat guipuscoana d’Eibar.