El FC Andorra suma tres punts contra el Barça B (2-1)

El FC Andorra continua sumant de tres en tres i contra el Barça B no ha estat una excepció. Els tricolors han fer uns 75 primers minuts molt complets, traient-li la pilota al conjunt blaugrana i mostrant-se afilat en els metres finals, però a partir del gol de Jutglà, els culers han fet un pas endavant i els d’Eder Sarabia han hagut de patir i resistir fins al xiulet final.

Tot li surt de cara a l’Andorra darrerament i el duel contra els blaugrana s’ha començat a decantar just quan es complia el primer quart d’hora de joc quan el defensa Ndiaye ha tallat amb la mà una centrada de Dani Morer i l’àrbitre no ha dubtat en assenyalar els onze metres. Rubén Bover, des del punt de penal, ha enganyat el porter i ha començat a posar el partit de cara per als tricolors.

I és que si els primers minuts havien sigut força igualats, a partir de l’1-0 l’Andorra s’ha fet amb el domini de la pilota i han començat a arribar les ocasions. Abans del gol ja ho havia provat Héctor Hevel amb un xut que no ha trobat porteria, mentre que al 23’, ho ha provat Rubén Bover, també fora. Però el partit cada cop feia més baixada cap a la porteria d’Arnau Tenas, mentre que el filial culer només amenaçava a través de la velocitat de Ferran Jutglà. En una d’aquestes, Adri Vilanova ha estat providencial per conjurar el perill, i ben aviat ha arribat el segon. Després d’una recuperació en zona de tres quarts i un parell de rebots, Iván Gil s’ha plantat sol dins l’àrea i davant el sentinella visitant no ha perdonat.

I amb el 2-0 han arribat els millors minuts tricolors amb possessions llarguíssimes que han deixat sense resposta el Barça B. I així ha estat a punt d’arribar un gol antològic, quan Dani Morer no ha pogut culminar una jugada de combinació de més d’un minut perquè ha rematat lleugerament desviat. Encara abans del descans, Iván Gil l’ha tingut molt clara, però el seu xut no ha trobat porteria, mentre que el Barça B ha pogut retallar diferències amb una rematada de cap de Ferran Jutglà en una falta lateral (43’).

La represa no ha fet canviar el guió del partit i tot i que el Barça B s’ha intentat estirar, l’Andorra no l’ha deixat. Només començar, David Martín ja ha amenaçat amb una bona jugada personal, mentre que al 54’, Héctor Hevel no ha pogut connectar un bon xut després d’una altra preciosa jugada col·lectiva. Tot anava rodat i els d’Eder Sarabia estaven sabent adormir molt bé el partit, però tot ha canviat al minut 75, quan després d’una gran maniobra, Ferran Jutglà, el millor dels visitants, ha retallat distàncies.

A partir d’aquí, el Barça B ha fet un pas endavant, i a l’Andorra li ha tocat patir. Però tot i l’empenta culer, els blaugrana només han gaudit d’una ocasió realment clara amb un xut lleugerament desviat de Peque Polo, i finalment els tricolors han pogut celebrar tres punts patits però merescuts.

Text: fcandorra.com