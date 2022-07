El FC Andorra s’imposa davant l’Espanyol B per 3 gols a 1

El FC Andorra disputava aquest divendres un nou partit amistós de pretemporada per tal d’agafar rodatge de cara a l’inici de la competició de lliga, a la segona categoria en importància de futbol espanyol. En aquest matx jugat a TorreMirona (Girona), on fan la segona estada després d’haver estat a Múrcia, els del Principat s’enfrontaven al filial de l’Espanyol i l’han pogut superar per un clar 3 a 1.

A la mitja part, el FC Andorra ja es trobava per davant en el marcador amb un clar 3 a 0 i no és fins a la segona meitat que els “pericos” han fet el seu gol. Les dianes dels d’Eder Sarabia han estat obra de David Martín i d’Ivan Gil, que n’ha marcat dos.