El FC Andorra rep un càstig excessiu davant el Villarreal B (2-0)

Dura derrota de l’Andorra al camp del líder, un Villarreal B que ha demostrat el perquè de la seva condició. I és que el duel ha estat força igualat, però els groguets s’han mostrat letals en els metres finals. Els tricolors han tingut l’empat en una acció de córner que Adri Vilanova ha rematat al fons de la xarxa però que l’àrbitre ha anul·lat per una falta que costa de veure i, al final, el partit se’ls hi ha fet llarg, sobretot després de l’expulsió d’Eudald al 84′.

El partit ha començat amb un Villarreal B tancat al seu propi camp i amb l’Andorra intentant trobar espais a través de llargues possessions de pilota. Però al 7’, en gairebé la primera vegada que els groguets creuaven el mig del camp, Jackson s’ha plantat sol davant Nico Ratti i el seu xut ha topat amb la fusta. Després d’aquest ensurt, els locals han apujat les línies de pressió i han aconseguit dificultar la possessió tricolor, però en una gran jugada de combinació, Alti ha tingut, al minut 14’, la rèplica visitant amb un xut que ha marxat alt.

A partir d’aquí, el duel s’ha igualat força amb un Villarreal molt perillós cada vegada que s’apropava a l’àrea de Nico Ratti. De fet, el porter tricolor ha hagut d’intervenir en un xut d’Arana, que ha desviat a córner (25’) i una doble aturada abans del descans a rematades de Tasende i Lozano, mentre que l’Andorra ho ha provat amb un xut de Carlos Martínez que ha marxat un pèl alta.

Tota la igualtat del primer temps s’ha trencat als cinc minuts de la represa quan Arana ha aprofitat una passada a l’espai per superar la sortida de Nico amb un xut creuat. A partir d’aquí, passat un primer moment d’atordiment, l’Andorra ha fet un pas endavant i hauria pogut fer l’empat en un servei de cantonada que Vilanova ha enviat amb el cap al fons de la xarxa. L’àrbitre, però, ha anul·lat el gol per una suposada falta de Molina que, la veritat, costa de veure.

Tot i la nova patacada, els d’Eder Sarabia, que ha estat expulsat poc després per protestar, no s’han enfonsat i han collat el conjunt local, tot i que sense gaires ocasions clares. La millor, probablement, ha estat un xut d’Alti que ha fregat la cama d’un defensa i ha marxat a córner. Per la seva banda, els groguets amenaçaven al contracop i haurien pogut sentenciar amb una acció de Collado, que ha salvat Nico. Però les opcions d’empat visitants s’han acabat quan, al 84’, Eudald ha vist la segona targeta groga i en la jugada pràcticament posterior, el Villarreal ha fet el segon en una jugada desafortunada que ha acabat amb el gol en pròpia porteria de Vilanova.

Al final, a pesar que l’àrbitre ha afegit sis minuts, l’Andorra, amb deu, ja no ha tingut forces per anar a buscar l’empat i fins i tot el càstig hauria pogut ser major, amb un conjunt local que ha trobat espais per fer mal.

