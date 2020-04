El Futbol Club Andorra aplicarà una rebaixa salarial entre un 30 i 40% mentre duri la crisi sanitària. Els tricolors destaquen la bona predisposició dels jugadors en aquesta crisi. Pel que fa a la lliga nacional, la UEFA ha ampliat el termini per acabar la competició fins al 20 de juliol.

L’Andorra havia mantingut la normalitat tot i la suspensió de la competició. La prolongació de les mesures restrictives lligades a la crisi sanitària, però, ha portat els tricolors a plantejar una rebaixa salarial del 30 al 40%.

Una mesura que serà compartida per jugadors i cos tècnic i a la qual s’han adherit també els treballadors del club.

L’entitat agraeix la bona predisposició dels jugadors que en tot moment s’han mostrat comprensius. A més, remarca que el març s’ha pagat sencer i la reducció s’aplicarà mentre duri la suspensió de la lliga.

A hores d’ara, els tricolors no saben quan tornaran a la gespa, malgrat que el club admet que les pèrdues econòmiques seran importants.

En clau nacional, la UEFA ha convocat una reunió telemàtica aquest dimecres amb tots els representants per començar a plantejar escenaris futurs.

De la cibertrobada es desprèn que la competició nacional podrà finalitzar el 20 de juliol, això suposa 30 dies més de l’escenari previst en principi.

La prioritat serà acabar les lligues nacionals i després la Copa Constitució; en cas de no celebrar-se el tercer classificat de la lliga disputaria competició europea.

Precisament, les rondes prèvies de les competicions europees podrien coincidir amb l’inici de la pròxima temporada.

Pel que fa a les seleccions, s’han suspès els amistosos de juny i la sub-21 no jugarà com a mínim fins novembre. Les competicions sub-16 que s’havien de disputar a Andorra també es cancel·len i només es manté el calendari de la sub-17 femenina i la sub-19 masculina, atès que disputen el Mundial, però no hi ha data prevista.

A mitjan abril hi haurà una altra reunió.