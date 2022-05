El FC Andorra fa història i ja és equip de segona divisió (1-0)

El FC Andorra ha fet història i per primera vegada jugarà a la segona màxima categoria del futbol espanyol. Els tricolors s’han imposat a l’UCAM Múrcia amb un solitari gol de Carlos Martínez al minut 31 de la primera meitat i han aprofitat l’empat del Vila-real B contra el Linense.

Dia històric per al futbol del país. L’Andorra ha trencat una nova barrera i aquest dissabte a l’Estadi Nacional s’ha convertit en nou equip de la Lliga Smartbank. Una fita sense precedents que ha arribat gràcies al triomf contra l’UCAM Múrcia en la penúltima jornada de lliga i la relliscada del Vila-real B a casa contra el Linense. La victòria per 1 a 0 ha anat acompanyada d’una festa a les graderies amb 3.130 espectadors, entre els quals també ha estat present Gerard Piqué.

Els d’Eder Sarabia han dominat la possessió els primers compassos, tot i que sense generar gaire perill. L’ocasió més clara ha estat una internada d’Altimira al quart d’hora que ha refusat el porter.

Els murcians han guanyat protagonisme amb un parell de possessions llargues, però l’Andorra ha colpejat primer i al minut 31 ha arribat el gol. Marc Fernández ha recuperat a tres quarts i ha filtrat una passada a l’espai perquè Carlos Martínez fes el primer de la nit.

El gol ha esperonat els tricolors que s’han bolcat en atac, però sense precisió als darrers metres. Al descans, 1 a 0.

El guió no ha variat al pas per vestidors i l’Andorra ha agafat les regnes del partit. Els locals han mantingut el domini de la pilota i això els ha garantit una certa tranquilitat. Al minut 74, Carlos Martínez ha disposat de l’opció més clara per ampliar el marcador en una rematada a l’àrea petita a passada d’Altimira, però el seu xut l’ha refusat Pedro.

Al 77, Altimira ha fallat una ocasió sol a segon pal, després d’una bona triangulació entre Marc Fernández i Martí Vilà. La tensió era palpable, però l’equip ha sabut controlar els nervis i s’ha endut el partit i l’ascens. Al final, 1 a 0.

Els tricolors jugaran el darrer partit de lliga la setmana vinent al camp del Linense i després disputaran la final de 1RFEF contra el Racing de Santander.