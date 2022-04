El FC Andorra derrota el Sabadell, es manté líder i assegura el play off d’ascens

Victòria transcendental del FC Andorra 2 a 1 contra el Sabadell. Un triomf que assegura matemàticament el play-off d’ascens. Ara, el següent objectiu és l’ascens directe. Aquests tres punts permeten a l’equip tricolor continuar líder després del triomf de l’Albacete, que es manté a només un punt. El Vila-real B perd força en la lluita per la primera plaça allunyant-se a cinc punts de l’Andorra.

L’equip no s’ha deixat impressionar per la notable presència de seguidors visitants ni l’entitat del rival. Els d’Eder Sarabia han sortit amb les idees molt clares. El que potser no esperaven era avançar-se al cap de 10 minuts en una acció a pilota aturada.

És el que passa quan es compta dins l’àrea amb jugadors com Carlos Martínez. L’altre gol de l’Andorra és Marc Fernández, al cap de 30 minuts li cau una pilota a l’àrea. Quan tothom esperava el seu clàssic xut al pal llarg sorprèn el primer pal. Emilio només pot fer l’estàtua.

Abans del descans el Sabadell ha escurçat distàncies en el primer llançament a porta dels arlequinats, el xut d’Aguza el desvia un jugador fent inútil l’estirada de Ratti.

A la segona meitat l’Andorra ha tingut ocasions per sentenciar. No ho ha fet i s’ha patit pel curt del marcador, però els tricolors han sabut defensar amb la pilota mantenint sempre a ratlla l’equip visitant.

El Sabadell feia cinc mesos que no perdia fora de casa. Amb aquest triomf l’Andorra està matemàticament classificat per al play-off d’ascens. Queden cinc jornades. Les més immediates, el dissabte vinent al camp del cuer i el dia 8 de maig l’esperat duel a casa contra l’Albacete.