El FC Andorra debutarà al camp de l’Oviedo i jugarà el primer partit a casa contra el Granada

Inici duríssim per al Futbol Club Andorra en el debut a la Lliga SmartBank. La reforma de l’estadi obliga a jugar fora els tres primers partits. L’estrena a casa serà el 4 de setembre, contra un ex primera, el Granada.

Les obres previstes a l’Estadi Nacional per a poder acollir partits de la lliga SmartBank han forçat un inici de lliga molt exigent per al FC Andorra, l’únic equip de la categoria que no ha estat mai a la segona divisió espanyola.