El far de les falles d’Alàs plantat en un punt de la serra de les Peces

Les baixades de falles del Pirineu sempre comencen en un indret especial, normalment amb bona visibilitat des de l’entorn, on es planta el far o faro. La importància de l’indret és tan gran que fins i tot en alguns casos el seu nom ha quedat fossilitzat en la toponímia, tal com en els casos d’Estamariu, Turbiàs, el Querforadat, Civís o la vall de Cabó. En aquest indret, la nit de la baixada de les falles s’encendrà una gran foguera per encendre-les. El far identifica de el punt on s’encén aquesta foguera i també dona nom a la foguera pròpiament dita. La plantada del far és, per tant, un moment crucial en el ritual fallaire.

En el cas de la baixada de falles d’Alàs, el far va ser plantat el passat diumenge, en ple solstici d’estiu, en un punt de la serra de les Peces amb molt bona visibilitat des de la plana de l’Urgellet, a uns tres-cents metres al nord de l’ermita de la Mare de Déu. El far està construït amb fusta de pi i disposat sobre un coixí de sorra per evitar que el foc cremi l’herba del camp on s’ubica, i s’encendrà a les 22.00 h del proper dimecres dia 23 de juny. Amb el seu foc s’encendran les falles just abans de començar la baixada.

La plantada del far s’ha dut a terme per part d’un grup de fallaires i de voluntaris d’Alàs. La presència de voluntaris per donar suport a la preparació, l’organització i la baixada de les falles és un factor fonamental per garantir l’èxit de la celebració. Uns quaranta voluntaris en total, majoritàriament del municipi d’Alàs i Cerc i també de la Seu d’Urgell, donaran suport la nit de la baixada en el control dels accessos a Alàs, restringits a causa dels protocols de prevenció de la Covid-19, d’acomodament a la plaça del públic assistent, exclusivament d’Alàs, i en la garantia de la seguretat en la pròpia baixada de les falles.