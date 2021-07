El fals mite de l’aigua amb sucre per a combatre el cruiximent

Són moltes les persones que cada dia comencen a fer exercici, ja sigui sortint a córrer, practicant algun esport o anant al gimnàs. Els inicis (o les tornades) en el món de l’esport sempre són durs, i no és d’estranyar que durant la primera setmana, o dies, tingueu cruiximent. Quin és el remei que sempre sentim? Prendre aigua amb sucre. Doncs bé, avui parlarem sobre aquest fals remei, que encara que molts continuïn utilitzant, no serveix per a res.

L’aigua amb sucre serveix exclusivament per a estar ben hidratats després de fer exercici. Però en cap cas ens deslliurarà del cruiximent. No hi ha cap revisió científica sobre els efectes de l’aigua amb sucre en aquest sentit.

L’aparició del cruiximent té a veure amb la cristal·lització de l’àcid làctic en el múscul. És a dir, es produeixen micro trencaments fibril·lars del múscul, portant a una inflamació. Per tant, l’aigua amb sucre no pot reparar aquests micro trencaments. Molts recomanen prendre algun antiinflamatori, però recordar que el cruiximent només dura uns dies.

Recordar fer un bon escalfament abans d’entrenar, i si fa molt temps que no es fa exercici o no n’hem fet mai, començar amb un exercici suau i anar a poc a poc augmentant la intensitat.