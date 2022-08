El duet Guitar Bellows actua aquest dijous al Thyssen Andorra en el marc de les Nits d’Estiu als Museus

En el marc del programa de la Fundació ONCA i de les Nits d’Estiu als Museus, aquest dijous, dia 11 d’agost, tindrà lloc una nova actuació musical. Se celebrarà al Museu Carmen Thyssen Andorra, a partir de les 20 hores. L’organització assenyala que ja no hi ha places disponibles, que les entrades s’han exhaurit.

L’espectacle d’aquest vespre proposa cançons de cabaret i vals musette. Pilar Planavilla, a l’acordió, i Manu Suárez de la Vega, a la guitarra elèctrica, formen Guitar Bellows. Aquest duet oferirà un passeig musical per melodies franceses com “Sérénade du pavé” o “La valse brune”. L’actuació està vinculada a l’exposició que hi ha al Museu Carmen Thyssen Andorra, Made in Paris.