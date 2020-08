El Duet Daura presenta l’espectacle ‘El bagul de la música tradicional’ a la Biblioteca Sant Agustí

El duet urgellenc format per Iván Caro i Pilar Planavila proposa un espectacle i taller musical per a tota la família que pretén donar a conèixer els instruments musicals tradicionals del Pirineu. La mostra presenta els instruments musicals de manera lúdica i participativa. El Duet Daura pretén “fer entendre el poder que ha tingut i té la música per unir les persones”.

El taller serà aquest dimarts a la tarda. Començarà a les 19.00 hores al pati de la Biblioteca Sant Agustí de la Seu d’Urgell i es durà a terme amb totes les mesures sanitàries de prevenció i distància social pertinents.

La proposta s’emmarca en la programació d’estiu de l’Àrea de Cultura de l’Ajuntament de la Seu d’Urgell i l’entrada és gratuïta. L’aforament és limitat i cal inscripció prèvia a: http://agenda.laseu.cat/cultura/