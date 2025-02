El Dr. Carles Mur renuncia com a cap de servei de Salut Mental

El Dr. Carles Mur (AndorraDifusió)

Segons ha in format aquest dimarts al migdia el Servei Andorrà d’Atenció Sanitària (SAAS), el Dr. Carles Mur ha presentat el seu desistiment voluntari com a cap de Servei de Salut Mental. En un breu comunicat del SAAS s’assenyala que ho fa per raons personals i familiars, però amb motivacions professionals sobreafegides. El desistiment efectiu del Dr. Carles Mur es farà efectiu el 28 de febrer d’enguany.

El mateix comunicat de l’organisme també indica que, partir de l’1 de març, la Dra. M. Rosario Pérez, metgessa especialista en Psiquiatria, assumirà les funcions de cap de Servei de Salut Mental, fins a la resolució de la convocatòria d’aquesta plaça.