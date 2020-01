Aquest dijous al matí s’ha fet pública una data més aproximada per a l’estrena del documental “Mr. Hand Solo”, el treball que explica la història de superació de David Aguilar. Un noi que va néixer sense l’avantbraç dret i que s’ha construït les seves pròpies pròtesis articulades amb peces de Lego.

El que per a molts nens és una joguina, en el seu cas s’ha convertit en una eina que li ha canviat la vida i que ara li permet viatjar per tot el món explicant la seva història de superació per trencar els encara estigmes existents sobre la discapacitat mentre estudia ja segon de bioenginyeria a la Universitat Internacional de Catalunya (UIC).

Produït per Imminent Produccions i Arlong Productions, i amb la col·laboració de Ràdio i Televisió d’Andorra, el documental, que tindrà una durada d’entre 80 i 90 minuts, explica el camí del jove des dels 9 anys fins a l’actualitat, incidint en el suport de la família i de com, junts, han superat moments molt durs com el bullying que va patir David Aguilar a l’escola.

L’estrena serà a Andorra la Vella. En el cartell, fet públic també aquest dijous i que ja va avançar ATV, apareix David Aguilar observant l’MK-1, la primera pròtesi amb la que ha aconseguit reconeixement mundial.

El primer programa on va aparèixer va ser La Rotonda d’ATV amb Rosa Alberch, on ens ha continuat visitant per explicar-nos com li ha canviat la vida des de llavors. La darrera vegada, aquest desembre, quan ens avançava alguns detalls del documental amb el productor del mateix, José Pozo.