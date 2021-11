El doctor en Economia Benjamin Golub rep el 6è Premi Internacional Calvó Armengol

El Govern i la Barcelona School of Economics han entregat aquesta dilluns el Premi Internacional Calvó Armengol al doctor Benjamin Golub. El jove professor d’economia de la Universitat de la universitat de Northwestern va ser escollit el 2019 com el 6è receptor d’aquest reconeixement internacional, especialment pel seu estudi de les xarxes econòmiques, que aborda la manera com l’estructura de les connexions socials determina les opinions i comportaments de les persones.

El premi Internacional Calvó Armengol s’atorga cada dos anys a un recercador en economia o altres ciències socials, de menys de 40 anys, que hagi contribuït a la comprensió de les estructures socials i les seves implicacions en les interaccions econòmiques. El guardó va néixer com a homenatge a l’economista Antoni Calvó Armengol, mort l’any 2007 a l’edat de 37 anys. Calvó, originari d’Andorra, va ser professor de la Universitat Autònoma de Barcelona i de la Barcelona GSE, i va deixar contribucions acadèmiques molt destacades en l’àmbit de l’economia social.

Benjamin Golub havia de rebre el premi la primavera de l’any passat, però es va haver de posposar a causa de la pandèmia de SARS-CoV-2. El premi inclou el regal d’una obra original –enguany és la fotografia ‘Pal’, de Jaume Riba– i una dotació en metàl·lic de 30.000 euros, així com un seminari acadèmic a Barcelona que es farà demà al Cercle d’Economia.

Després de rebre el premi, Golub oferirà la conferència ‘Complexitat, fragilitat i política en xarxes econòmiques’, al voltant de les noves perspectives que ofereixen les xarxes al voltant de fenòmens econòmics centrals. En aquest sentit, el premiat ha destacat que “moltes de les idees que s’hi desenvolupen es basen en aportacions fonamentals d’Antoni Calvó Armengol, que va crear, amb la seva recerca, una àrea de ciència i vital al voltant de les xarxes socials en el seu sentit més ampli”.

El jurat d’aquesta edició del premi ha estat format pels professors Salvador Barberà, Marianne Bertrand, Antonio Cabrales i Joel Sobel, que han valorat especialment el treball de Golu a l’hora d’explorar com les distribucions del poder i les connexions socials fan que una societat pugui arribar a una opinió consensuada sobre un tema determinat, com ara el canvi climàtic, el valor de les vacunes o la política exterior, i en quines circumstàncies aquest consens serà encertat.

Benjamin Golub

Benjamin Golub es va doctorar en Economia a la Graduate School of Business de la Universitat d’Standford i és professor associat d’Economia i Ciències de la Computació de la Universitat de Northwestern, als Estats Units. Anteriorment, va ser professor associat de la Universitat de Hardvard i professors assistent visitant de la de Pennsilvània.

Entre els nombrosos premis que ha rebut, en destaca la Furer Fellow atorgada per la Universitat de Harvard i la beca CAREER atorgada per la Nacional Science Foundation.

Antecedents del premi

En les anteriors edicions, els guanyadors han estat Esther Duflo (2010) –que es va convertir el 2019 en la Premi Nobel d’Economia més jove de la història i la segona dona en obtenir-lo–, els professors de Harvard Roland Fryer (2012) i Raj Chetty (2014), el doctor de la universitat de Standford Matthew Gentzkow (2016) i l’economista de la Universitat de Hardvard, Melissa Dell (2018). Enguany també s’ha anunciat la guanyadora de la 7a edició, la doctora Stefanie Stantcheva, que rebrà el guardó el 2022.