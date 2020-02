La reserva d’esmena del PS al projecte de pressupost pel 2020 per reduir l’aportació que el Govern rep d’ Andorra Telecom va generar un intens debat al voltant de les tarifes i la gestió de la companyia. El director general de l’ens ha defensat els preus actuals per poder mantenir la competitivitat, així com també el fet de ser l’únic operador del mercat, per les dimensions del país.

L’endemà del debat del pressupost, on el Govern i el principal grup de l’oposició van enfrontar opinions sobre el traspàs de dividends d’Andorra Telecom, el director general de la companyia no s’hi ha volgut mullar. Sí que s’ha referit a les tarifes, assenyalant que seguiran treballant per ajustar-les al màxim a la realitat del mercat andorrà, però que és difícil abaratir-les molt perquè l’empresa ha d’oferir servei a tot el país. Una petició que ha fet el PS.

“Tenim un mercat molt petit. Som una empresa a Andorra mitjana-gran o gran. Respecte al món de les telecomunicacions som de les més petites que hi ha. I les inversions que requereixen a Andorra en particular, que volem oferir un elevat nivell de telecomunicacions als ciutadans i als turistes, doncs fan que no puguem oferir les tarifes propies que ofereix una operadora low cost“, assegura el director general, Jordi Nadal.

Nadal també ha defensat el monopoli d’Andorra Telecom, igual que passa a Mònaco. Ha explicat que si vingués al Principat un nou operador, hauria de jugar amb les mateixes cartes. És a dir, servei universal. I no sortirien els números per la dimensió del mercat. “Per exemple, per exemple: ve un operador espanyol molt gran i diu això és com una petita província més del territori espanyol. Amb aquest enfocament, que no et cal posar res, on pràcticament amb deu treballadors que vinguin i no inverteixis en cap màquina i aprofitis el que Andorra Telecom ha fet aquí, això nosaltres ho entendríem com una competència molt deslleial i seria dolent per a tothom”, considera.

Els socialdemòcrates proposaven reduir de 27 a 12 milions l’aportació d’Andorra Telecom al Govern. El ministre de Finances, però, va voler deixar clar que la partida es decideix un cop planificades les inversions, sense posar en risc la tecnològica.