El director del centre penitenciari demana més agents en passar de 50 a 80 presos en un any

Un agent del Cos Penitenciari (SFGA)

El centre penitenciari de la Comella ha passat de 50 a 80 presos el darrer any i, per això, el seu director, Miquel Àngel Garcia, demana més efectius per a fer front a l’increment de reclusos. En la celebració de la diada dels Agents Penitenciaris, el director del centre ha estat un dels condecorats per haver complet 25 anys de servei al Cos.

Miquel Àngel Garcia ha fet palès la manca d’efectius que hi ha en l’actualitat. Segons assenyala el director d’Institucions Penitenciàries, ara, hi ha 63 agents quan l’adient en serien 75. És per això que Garcia veu necessari comptar amb 8 agents més.

D’altra banda, s’ha palesat un augment del nombre de presos que tenen alguna addicció o bé patologies lligades a la salut mental. Per aquest motiu es farà un estudi per a analitzar com es poden introduir possibles mesures davant aquesta realitat.