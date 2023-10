El Dia mundial del patrimoni audiovisual se centrarà en la vida i obra de Pau Casals

Cartell anunciant el Dia mundial del patrimoni audiovisual (Govern d’Andorra)

Amb motiu del Dia mundial del patrimoni audiovisual, que se celebra aquest divendres 27 d’octubre, l’Arxiu Nacional ha organitzat una sèrie de propostes culturals al voltant de la vida i obra de Pau Casals, coincidint amb el 50è aniversari de la mort del reconegut músic i pacifista.

Concretament, el 26 d’octubre, a les 19 hores, a l’edifici de Ràdio Andorra tindrà lloc la xerrada ‘Pau Casals i Andorra, a través de la correspondència amb Andreu Claret’, a càrrec de la violoncel·lista i musicòloga Anna Mora. L’acompanyarà al violoncel Daniel Claret, amb pinzellades de peces vinculades amb Casals.

L’endemà, el 27 d’octubre, a les 20 hores, a l’Auditori Nacional es projectarà la pel·lícula ‘El món de Pau Casals’, dirigida per Joan Baptista Bellsolell i produïda per Andorra Produccions entre 1971 i 1973. Els assistents podran gaudir d’una versió restaurada pel mateix director i el Govern d’Andorra l’any 1998, recentment digitalitzada i subtitulada. La projecció estarà precedida per una introducció musicoteatral a càrrec de la Fundació ONCA.

A més, el Departament de Patrimoni Cultural farà visites guiades a Ràdio Andorra el divendres 27 de 15 a 17 hores i el dissabte 28 d’11 a 13 hores, amb reserva prèvia al 844141 o al correu electrònic contacte_patrimoni@govern.ad.

L’any 2005, durant la seva 33a Conferència general, la UNESCO va declarar el 27 d’octubre el Dia mundial del patrimoni audiovisual. L’objectiu d’aquest dia és sensibilitzar sobre la importància dels documents audiovisuals i la necessitat d’adoptar mesures per a preservar-los i assegurar-ne l’accés a les generacions futures.