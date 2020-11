El Dia Mundial de la Infància 2020, un moment per a escoltar els infants i joves

Durant els darrers anys, el 20 de novembre, els infants han assumit rols d’alta visibilitat en els mitjans de comunicació, la política, l’esport, les empreses, les escoles i l’entreteniment per posar el focus en els reptes més urgents als quals s’enfronta la seva generació. L’any passat el Dia Mundial de la Infància es va celebrar a 181 països i es van generar més de 20,3 milions d’imatges i missatges a les xarxes socials.

Aquest any, el Dia Mundial de la Infància 2020 es farà en circumstàncies molt diferents a causa de la pandèmia del coronavirus. Aquesta pandèmia ha posat de manifest les profundes desigualtats de les nostres societats que deixen molts infants molt més en risc que d’altres.

Els costos de la pandèmia per als infants són immediats i, poden persistir al llarg de la seva vida. En el nou informe que publica UNICEF, Evitar una generació perduda per la COVID, demana que es treballi per a que l’amenaça d’aquesta pandèmia no causi danys irreversibles a l’educació, la nutrició i el benestar dels infants. Com declara Henrietta Fore, directora executiva d’UNICEF: “els nens i nenes poden emmalaltir i propagar la malaltia, però això és només la punta de l’iceberg de la pandèmia. Les interrupcions en els serveis bàsics i l’augment de les taxes de pobresa suposen la major amenaça per als infants. Com més persisteixi la crisi, més profund és el seu impacte en l’educació, la salut, la nutrició i el benestar dels nens i les nenes. El futur de tota una generació està en risc“.

Algunes de les dades recollides de 140 països mostren que:

Al voltant d’un terç dels països analitzats van patir una caiguda d’almenys el 10 % en la cobertura dels serveis sanitaris , com ara campanyes de vacunació de rutina, atenció ambulatòria a malalties infeccioses infantils i serveis de salut materna. La por infectar-se durant les visites era una de les principals raons que ho han causat.

, com ara campanyes de vacunació de rutina, atenció ambulatòria a malalties infeccioses infantils i serveis de salut materna. La por infectar-se durant les visites era una de les principals raons que ho han causat. S’observa un descens del 40 % en la cobertura dels serveis de nutrició per a dones i infants en 135 països. A octubre de 2020, encara 265 milions de nens no podien rebre els àpats escolars . Mentre que 250 milions de menors de 5 anys podrien perdre els beneficis que els hi proporcionen els programes de suplements de vitamina A.

65 països van informar d’una disminució de les visites per part dels treballadors socials el setembre del 2020, en comparació amb la mateixa època de l’any passat.

Les dades més alarmants de l’informe inclouen:

A novembre de 2020, encara hi ha 572 milions d’estudiants que no poden anar als centres educatius pels tancaments escolars al seu país que representen 33 % dels estudiants matriculats a tot el món.

al seu país que representen 33 % dels estudiants matriculats a tot el món. S’estima que es produiran 2 milions de morts infantils addicionals en els propers anys, 200.000 de les quals en els propers 12 mesos si continuen les interrupcions en els serveis de salut i l’augment de la desnutrició.

Entre 6 i 7 milions de menors de 5 anys patiran desnutrició aguda el 2020, un augment del 14 % que es pot traduir en més de 10.000 morts infantils addicionals al mes – principalment a l’Àfrica subsahariana i el sud d’Àsia.

A nivell mundial, s’estima que el nombre d’infants que viuen en risc de pobresa multidimensional –sense accés a l’educació, la salut, l’habitatge, la nutrició, el sanejament o l’aigua– s’ha disparat un 15%, o el que és el mateix 150 milions més.

Per respondre a aquesta crisis, UNICEF demana :

Assegurar que tots els infants aprenen i es redueix la bretxa digital. Garantir l’accés als serveis de nutrició i salut i fer que les vacunes siguin assequibles i a disposició de cada infant. Donar suport i protegir la salut mental dels nens i joves i posar fi a l’abús, la violència de gènere i l’abandonament en la infància. Augmentar l’accés a l’aigua potable, el sanejament i la higiene i abordar la degradació ambiental i el canvi climàtic. Revertir l’augment de la pobresa infantil i garantir una recuperació inclusiva per a tothom. Redoblar els esforços per protegir i donar suport als infants i les seves famílies que viuen a través del conflicte, el desastre i el desplaçament.

“Aquest Dia Mundial de la Infància, estem demanant als governs, socis i el sector privat que escoltin les nenes i els nens, els adolescents i els joves i prioritzin les seves necessitats”, diu Fore. “Quan reimaginem el futur i mirem endavant cap a un món post-pandèmia, els infants i els seus drets no han de quedar-se enrere”.

Durant aquest període d’incertesa, els nens i les nenes tenen una capacitat única i inigualable per REIMAGINAR un món més igualitari, just i sostenible. La comunitat global ha d’escoltar i treballar al seu costat per dissenyar un futur millor.

Els dos conceptes que han estat en tots els Dies Mundials de la Infància i que seguiran sent els eixos centrals que connectin totes les activitats a tot el món són la participació infantil i les activitats al voltant del color blau d’UNICEF #GOBLUE i ‘Kids Takeovers’ on infants i adolescents puguin fer sentir la seva veu.

Per què el color blau? El blau és el fil creatiu que connectarà tots els materials del Dia Mundial de la Infància perquè sigui reconegut arreu del món. De manera senzilla, creativa i divertida volem incorporar el concepte #GOBLUE a totes les activitats d’aquest dia, a fi de crear una campanya mundial transformadora “per als infants i amb els infants”.

El Dia Mundial de la Infància a Andorra

Unicef vol aconseguir que el color blau estigui present arreu del Principat i ha demanat la col·laboració d’institucions públiques, empreses, entitats, escoles i personalitats del país.

#GoBlue, pintem Andorra de blau. Il·luminació de color blau d’edificis emblemàtics, missatges a les xarxes de partits polítics, federacions i clubs esportius, associacions i fundacions, activitats infantils entorn al color blau i als drets de la infància a escoles, ludoteques, punts joves i biblioteques, canvi de la imatge corporativa d’empreses i entitats bancàries, implicació dels empleats i els seus fills i filles a les xarxes internes, aparadors de color blau als comerços, com també el Govern d’Andorra i els comuns, i molt més, s’han afegit a les activitats que trobareu detallades a l’annex.

#KidsTakeOver, els infants prenen el comandament! El Dia Mundial de la Infància és una jornada per donar la veu als infants, per las infants però amb els infants. Per aquest motiu, també s’anima a entitats i col·lectius a donar al veu als nens i nenes i que la seva veus i la seva opinió pugui ser escoltada. Des d’UNICEF Andorra, han cedit els espais d’opinió a diferents mitjans escrits d’aquesta setmana a dos dels nostres voluntaris joves, la Sara Penedones (17 anys) i el Lluc Prodoprigora (17 anys) per a que poguessin donar la seva opinió sobre els drets de la infància. En aquesta ocasió, els nostres ambaixadors, l’Albert Llovera i el Gerard Claret cediran el control de les seves xarxes al Xavier Rodriguez (17 anys) i a la Minerva Albelda (12 anys), respectivament, perquè transmetin missatges des de la seva perspectiva.

Noves icones de la Convenció sobre els drets de l’infant. Aprofitant el 25è aniversari de la signatura de la Convenció per part d’Andorra i les noves icones que es van publicar el 2019 per commemorar el 30è aniversari de la Convenció, el Comitè d’Andorra ha estat treballant en la traducció al català i ha produït pòsters i altres materials que es repartiran a tots els centres educatiu del Principat.