El dia 1 de maig de 2022 té dos punts

Aquest any, l’1/05/2022 té dos punts: Un és polític i un altre religiós. A nivell polític la data serveix per rendir homenatge a un grup de sindicalistes nord-americans que van ser condemnats per participar a la vaga que va començar l’1 de maig de 1886 a la capital de l’Estat d’Illinois.

Mentre els capitalistes més ambiciosos -com Rockefeller- pastaven grans fortunes, la classe treballadora era cada vegada més pobre, ja que eren víctimes dels vaivens econòmics i de l’esclavitud laboral, amb salaris miserables i jornades de 12 o 14 hores; raó per la qual va néixer un moviment de lluita format per treballadors que reclamaven el canvi de les jornades: 8 hores de treball, 8 hores de descans i 8 hores d’esbarjo.

La força laboral va trigar a organitzar-se, ja que va haver d’enfrontar la poderosa coalició entre homes de negocis, bancs i governs; a més al fet que els treballadors eren de diferents nacionalitats i parlaven diferents llengües, així com a les picabaralles entre els diferents grups que havien de competir pels escassos treballs

El 04 de maig, es van concentrar milers de persones a l’Haymarket Square per protestar pels actes del dia anterior. La policia es va presentar per dispersar la multitud, de sobte va esclatar una bomba i diversos policies van morir, per la qual cosa en represàlia va obrir foc sobre la multitud, matant i ferint un nombre indeterminat d’obrers.

Es va declarar estat de setge i toc de queda i, els dies següents, es va detenir centenars d’obrers, els quals van ser copejats i torturats acusats de l’assassinat del policia.

Per a finals de maig de 1886, diversos sectors patronals van accedir a atorgar la jornada de vuit hores als seus obrers, fet que va impulsar milions de treballadors, que havien estat al marge del moviment sindical, a afiliar-se a les organitzacions existents.

L’1 de maig de 2022 té una característica curiosa, ja que en ser el primer diumenge de maig coincidirà a més amb el dia de la mare a Espanya. Cosa que no passa habitualment.

En algun moment de la vostra vida probablement haureu trobat pares, germans, o fins i tot avis que també, per diverses circumstàncies, exerceixen el paper de mare, i per descomptat són tan mereixedors com la resta de celebrar aquest dia i de rebre per part nostra, una calorosa felicitació.

D’aquesta manera, la festa del Dia de la Mare va ser utilitzada pels grups conservadors per silenciar aquest moviment i iniciar una batalla a través de la premsa que exaltava el paper social de la dona com a progenitora, com l’encarregada d’educar els seus lliurant-se a tenir-ne cura de manera incondicional i reproduint amb això els valors morals establerts.

Ser mare, no diu en cap placa que és la que et va tenir, doncs ser mare és la que s’implica durant tots els teus anys de vida i temps, entre els seus i els del nen/a a ensenyar-te, educar-te etc, amb tots els seus esforços, això és el que va fer la meva àvia (Maria).