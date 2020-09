El detingut per l’assassinat a Encamp es nega a declarar davant el batlle

El detingut per l’assassinat de l’empresari veí d’Encamp s’ha negat a declarar davant el batlle i s’espera que en les properes hores ingressi al centre penitenciari de la Comella.

Mentrestant la defensa demana una prova pericial psicològica i psiquiàtrica per acreditar el trastorn esquizofrènic que el podria haver portat a cometre l’acte de dilluns quan va assassinar l’home per al qual havia treballat temps enrere. El resultat de les proves pericials podria ser un atenuant però no un eximent en el moment del judici.