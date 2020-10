El desallotjament definitiu del Punt de Trobada serà el 30 de novembre

La Batllia ha dictat que la liquidació final i el desallotjament definitiu del Centre Comercial Punt de Trobada sigui el 30 de novembre i no el 28 de febrer com havien demanat els advocats de la família Cachafeiro. Els òrgans judicials no han concedit la pròrroga, que havien demanat els actuals explotadors del centre “per poder fer una liquidació i un desallotjament ordenats i visibles, i sobretot, per evitar que els 350 treballadors no es quedessin sense feina a les portes de Nadal”.