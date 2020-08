El Departament de Tributs i Fronteres aposta per la digitalització

El ministre de Finances, Eric Jover, i el director del Departament de Tributs i Fronteres (DTF), Albert Hinojosa, han presentat aquest dilluns el programa anual, la memòria del 2019, així com el pla de control fiscal del Departament. Un seguit d’elements que coincideixen a destacar, tal com ha apuntat Jover, “l’aposta ferma del DTF per la digitalització i l’acompanyament” de les persones físiques a l’hora d’efectuar els seus tràmits impositius. “La COVID-19 ha demostrat que això és cada cop més una necessitat”, ha afegit el ministre i ha assenyalat que l’objectiu és incrementar l’eficàcia i eficiència del Departament “en un pas clar i decidit cap a la digitalització”

En aquest sentit, Eric Jover ha anunciat les mesures adoptades sobre la presentació de les declaracions de l’IRPF de l’exercici 2019, que inclouen la presentació obligatòria de forma telemàtica de la declaració per als obligats tributaris que obtenen rendes d’activitats econòmiques, així com del pagament a compte de l’IS i de l’IRNR i del pagament fraccionat de l’IRPF.

Per facilitar-ho, el DTF restableix el servei de cita prèvia d’assistència en l’IRPF per als obligats tributaris que obtenen rendes del treball inferiors a 50.000 euros i/o rendes del capital immobiliari amb una xifra d’ingressos inferior a 36.000 euros. A més, el titular de Finances ha recordat la possibilitat de consultar dubtes o incidències al correu electrònic oficinavirtual@govern.ad i impostos@govern.ad amb resposta en un termini no superior a les 24 hores.

En paral·lel, s’ha habilitat un nou servei anomenat ‘El DTF us truca’ per a l’obtenció de cita prèvia per a la presentació de declaracions i altres tràmits o per a qualsevol mena de consulta i des del Ministeri de Finances s’han publicat tres nous manuals de presentació de declaracions de l’IRPF. “En la digitalització hi ha d’haver tot el suport i acompanyament per part l’Administració”, ha remarcat Jover.

Jover s’ha referit a l’estat de situació de la presentació de les declaracions de l’IRPF de l’exercici 2019, que compta amb 4.794 obligats tributaris que han presentat la seva declaració i resten per fer-ho més de 13.000.

Programa anual d’actuació del DTF i memòria del 2019

D’altra banda, Albert Hinojosa s’ha referit al programa anual d’actuació del Departament de Tributs i de Fronteres, que entre les seves principals línies d’actuació inclou, entre d’altres, l’estudi de la bretxa fiscal i del Paying Taxes d’Andorra, el desenvolupament d’un procediment declaratiu específic per a les importacions em règim de viatgers o generalitzar el port de l’arma de foc a tot el col·lectiu de la Duana.

Tant Hinojosa com Jover han explicat que l’estudi de la bretxa fiscal, que té una durada mínima de tres anys, se centra en l’IS, IRPF i IGI i la voluntat del Ministeri de Finances és reconèixer els “processos de millora perquè la bretxa sigui el menor possible”. De la mateixa manera, el ministre ha avançat que el Paying Taxes permet conèixer la facilitat del pagament dels impostos “amb uns indicadors que ens permetran fer millor feina des del DTF i el Govern”. “Ens ha d’aportar una visió objectiva, amb una metodologia reconeguda internacionalment, del posicionament del marc fiscal andorrà dins del món”, ha afegit.

En relació amb el procediment declaratiu per a les importacions en règim de viatgers, Albert Hinojosa ha detallat que aquest estarà subjecte a les importacions per a ús pròpiament particular de mercaderies desproveïdes de caràcter comercial. Tal com ha apuntat Jover, la voluntat de l’Executiu és facilitar-ho a través d’un sistema de 24 hores a la duana per poder dur a terme aquesta declaració obligatòria en el moment d’entrada a Andorra. El titular de Finances ha recordat que aquest procediment afecta els ciutadans que s’hagin deduït la imposició en un altre Estat, un cop entrin al Principat, “si arriben al llindar necessari han de complir amb l’obligació amb la imposició andorrana de l’IGI”.

Pel que fa a la memòria del Departament del 2019, el seu director ha ressaltat la creació de la nova Oficina Virtual per a la presentació de l’IRPF, que té entre les principals novetats un entorn més intuïtiu que facilita i agilitza la validació de la proposta o la presentació de la declaració. De fet, Hinojosa ha afirmat que aquesta plataforma ha de ser l’element “sobre el qual es desenvolupi la resta d’impostos” i ha avançat que actualment s’està treballant per incloure’n l’IS, l’IGI i l’IRNR.

Entre les principals actuacions realitzades el 2019 també es destaca la creació de l’Oficina del Contribuent, que està previst que entri en funcionament al llarg de l’exercici del 2020, i l’esmentat estudi de la bretxa fiscal. La memòria també reflecteix els resultats relatius d’assistència al contribuent, incidint en 13.259 trucades ateses o els 8.131 certificats emesos.

Finalment, sobre el pla de control fiscal, el director del DTF ha recordat que s’estructura en diferents plans, com és el cas del d’inspeccions tributàries, de comprovacions de gestió tributària, de comprovacions i inspeccions duaneres o en les actuacions de recaptació.