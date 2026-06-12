El Departament de Patrimoni Cultural impulsa una nova edició de la campanya “Estiueja al patrimoni”

El Departament de Patrimoni Cultural del Ministeri de Cultura, Joventut i Esports ha engegat una nova edició de la campanya “Estiueja al patrimoni”, del 19 de juny al 27 d’agost, una iniciativa que convida la ciutadania a descobrir la riquesa del patrimoni cultural andorrà a través d’un ampli programa de visites guiades i activitats al llarg de l’estiu.
Enguany, la campanya posa un èmfasi especial en la candidatura transnacional “Els testimonis materials de la construcció de l’Estat dels Pirineus: el Coprincipat d’Andorra”, presentada conjuntament amb Espanya i França per a la seva inclusió a la Llista del Patrimoni Mundial de la UNESCO. En aquest marc, el programa inclou visites als principals monuments i espais andorrans vinculats a la candidatura, com les esglésies de Sant Joan de Caselles, Sant Romà de les Bons, Sant Martí de la Cortinada, Sant Climent de Pal, Santa Coloma, Sant Serni de Nagol i Sant Miquel d’Engolasters, així com la Casa de la Vall i els jaciments arqueològics de la Roureda de la Margineda i del roc d’Enclar.
La iniciativa també incorpora activitats dedicades a altres manifestacions del patrimoni cultural del país. Entre aquestes destaca una sortida centrada en les falles, inscrites a la Llista Representativa del Patrimoni Cultural Immaterial de la Humanitat de la UNESCO des de l’any 2015, així com una activitat dedicada als coneixements etnobotànics tradicionals d’Andorra.
A més, la campanya se suma a la commemoració del 50è aniversari del Santuari de Meritxell amb una visita especial que permetrà descobrir l’arquitectura del nou santuari i conèixer les restes conservades del santuari antic, aprofundint en la història i l’evolució d’un dels espais més emblemàtics del país.
Totes les activitats són gratuïtes, però requereixen reserva prèvia. Les inscripcions es poden formalitzar trucant al telèfon 844 141 o enviant un correu electrònic a contacte_patrimoni@govern.ad. El programa complet es pot consultar a les xarxes socials del Departament de Patrimoni Cultural, @patrimoniculturalandorra.