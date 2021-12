El Departament d’Agricultura enforteix els lligams de cooperació amb la Chambre d’Agriculture de l’Ariège

La signatura del Conveni de col·laboració entre el Departament d’Agricultura i la Chambre d’Agriculture de l’Ariège amb la voluntat de reforçar els lligams existents entre ambdues institucions, s’ha aprovat, amb l’objectiu de materialitzar l’acompanyament i suport de la Chambre d’Agriculture de l’Ariège amb la voluntat de sostenir el sector ramader i en particular el sector ramader de boví de carn andorrà, davant els reptes futurs com ara l’adaptació a la lluita contra el canvi climàtic, la millora dels canals de valorització i comercialització dels seus productes, així com el relleu generacional de les explotacions ramaderes.

El conveni preveu el desenvolupament en dues fases. La primera orientada a la creació d’un observatori del sector ramader boví a partir de la recol·lecció de tot un seguit de dades socials, econòmiques i tècniques. D’acord amb aquestes dades, i en segon terme i en diàleg i treball compartit amb els mateixos ramaders i tots aquells altres actors andorrans implicats, es desenvoluparà un programa d’actuacions concretes enfocades a assegurar la continuïtat i perennitat del sector.

L’entesa entre ambdues parts s’estableix per a una durada de com a màxim dos anys, tot preveient-se la possibilitat que es pugui establir a la seva finalització, un nou conveni de col·laboració per a l’acompanyament de la Chambre d’Agriculture de l’Ariège a la implementació i posada en pràctica d’aquest programa d’actuacions.

L’acció s’emmarca plenament en les actuacions que està desenvolupant el Ministeri per impulsar i potenciar el desenvolupament sostenible i l’economia circular, tot emmarcant-se també en les línies de treball previstes en el marc del diàleg de cooperació establert entre la Regió d’Occitània i Andorra.