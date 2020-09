El debat d’orientació política serà el 23, 24 i 25 de setembre

En el decurs de la reunió també s’ha designat com a competent la comissió de Finances i Pressupost per treballar el projecte de llei d’adhesió d’Andorra al Fons Monetari Internacional, per al qual s’ha prorrogat el termini per presentar-hi esmenes fins al 14 de setembre.

La propera sessió del Consell General podria ser dijous de la setmana vinent i ja es faria amb tots 28 consellers generals.