El 2020 arribarà regalant-nos un temps ben assolellat. Cap al vespre, tot i que el cel es cobrirà no hi haurà precipitacions.

Vent d’oest a sud-oest, fluix als fons de valls i moderat als cims.

Temperatures mínimes d’1ºC a Andorra la Vella, -1ºC a 1.500 metres i -2ºC al Pas de la Casa. Les màximes se situaran en 14ºC a Andorra la Vella, 11ºC a 1.500 metres i 1ºC al Pas de la Casa.

La isoterma zero graus se situarà cap a 3.100 metres pels volts del migdia.