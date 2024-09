El curtmetratge “Tirites” rep tres nominacions internacionals

Rodatge del curtmetratge “Tirites” (Bisbat d’Urgell)

El curtmetratge “Tirites”, dirigit per Alberto S. Muñoz, està d’enhorabona amb tres nominacions internacionals als festivals de Premià de Mar, Equador i Colòmbia. Aquesta obra, que es va estrenar l’1 de juny de 2023 en el marc de les activitats de celebració del 800è aniversari de la troballa de la Mare de Déu de Canòlich, és protagonitzada per actors de renom com Lluís Marco, Octavi Pujades i el lauredià Max Rodríguez.

“Tirites” recrea la història de la Mare de Déu de Canòlich a través de tres personatges: un avi fuster, el seu fill arquitecte i el seu net. Els escenaris principals són el santuari de Canòlich, la rectoria, la carretera de Bixessarri i una fusteria de la parròquia de Sant Julià de Lòria. Aquest projecte, que és el primer curtmetratge d’Alberto Sánchez, es va rodar durant el mes d’abril de 2023.

Recentment, “Tirites” ha estat seleccionat entre 1.040 curtmetratges per a ser projectat a la X edició del Festival Internacional de Curtmetratges de Pineda de Mar – Festival Cinemart, on ha estat nominat com a un dels tres finalistes al premi curt en català. La projecció tindrà lloc el pròxim 26 de setembre, a les 18 hores.

A més, el curtmetratge ha estat nominat a dos festivals més a Llatinoamèrica. En primer lloc, participarà en el XXIII Festival Infantil i Juvenil Chulpicine 2024 d’Equador, que se celebra del 20 de juliol al 28 de setembre, on està nominat en la categoria de Millor Curtmetratge de Ficció. En segon lloc, ha rebut la nominació a Millor Curtmetratge de Ficció al ZAFIC Festival 2024 de Colòmbia, que tindrà lloc del 4 al 8 de setembre, amb la projecció programada per al 4 de setembre.

Aquestes distincions no només reafirmen el valor i la qualitat d’aquest projecte, sinó que, independentment de ser escollit guanyador, han permès que la cultura popular andorrana travessi fronteres, portant la llegenda i les tradicions de Canòlich al panorama internacional.