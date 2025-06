El curtmetratge “La Dama Blanca” arriba als cinemes andorrans

Jordi Sánchez és el vicari a La Dama Blanca (Contraban Produccions)

Després de cinc anys de feina, el camí del curtmetratge ‘La Dama Blanca’ està a punt d’assolir una de les fites marcades en el calendari inicial. El 26 de juny arriba als cinemes aquesta producció escrita, finançada, dirigida i produïda per andorrans. El film de Contraban Produccions, dirigit pels andorrans Gerard Navalón Babià i David Haro Tornè i produït per Pau Riera Dejuan, compta amb un repartiment internacional i nacional on destaca la participació del protagonista Marc Ribera (‘Selftape’ i ‘Los pacientes del Doctor García’) de l’actor Jordi Sánchez, conegut pel seu paper a la sèrie catalana ‘Plats Bruts’ i de l’andorrana Núria Montes, directora artística de l’Escena Nacional d’Andorra.

També compta amb el talent de la cap de servei de l’Aula de Teatre de la Llacuna, Raquel López com a germana i tieta del protagonista i dels catalans Quim Llisorgas (Com si fos ahir) i Guillem Albasanz, habitual dels teatres barcelonins.

El curtmetratge beu d’una reinterpretació del llibre ‘Un andorrà lluny del poble’, de Ricard Fiter, i de la llegenda de La Dama Blanca. És un projecte ambiciós que va iniciar-se just abans de la pandèmia de 2020 i és el preàmbul d’un llargmetratge. El segon projecte conjunt d’Haro i Navalón narra la història d’un jove mossèn resignat pels dogmes cristians i la duresa de postguerra. El jove intenta ajudar a la seva germana amb confabulacions de les velles llegendes del Pirineu.

Durant els últims mesos La Dama Blanca ha estat distribuït per ‘Distribution with Glasses’, una distribuïdora especialitzada en el circuit de festivals encarats al curtmetratge. El film va estrenar-se al prestigiós Festival de Medina del Campo, classificatori per als premis Goya. Posteriorment, va viatjar fins a Tallin, al HOFF organitzat per les Tallinn Black Nights Film Festival. Les últimes setmanes han estat vertiginoses per al curtmetratge andorrà, ja que ha estat la peça més nominada al Festival Internacional de Piélagos a Cantàbria i al Festival Internacional de Blanes.

Al festival cantàbric va guanyar el premi a Millor Direcció de Producció (l’andorrà Pau Riera Dejuan), a la Millor Direcció d’Art (l’andorrana Judith Puig Canals) i a Millor Disseny de So (el català Roger Solé). Al de Blanes les premiades van ser Anna Mangot i Inés del Busto per Millor Maquillatge i vestuari, ambdues habituals de la majoria de produccions del país. Finalment, La Dama Blanca va guanyar el premi del públic al Festival Ull Nu, premi del qual estan profundament orgullosos els productors, ja que demostra la bona rebuda del film entre el públic de casa.

Aquesta trajectòria reafirma la voluntat dels directors i al productor de continuar treballant en el llargmetratge de La Dama Blanca. Per aquest motiu, Contraban Produccions ha decidit organitzar, conjuntament amb els Cinemes Illa Carlemany, tres passis del film els pròxims dies 26, 27 i 28 de juny.

Aquests tres dies, pensats com una gran festa, serviran per a agrair a totes les institucions, públiques i privades, i persones que han ajudat al fet que projecte arribés a bon port. El dijous l’assistència serà estrictament per invitació i comptarà amb les autoritats que van confiar en projecte en les fases inicials, els principals patrocinadors del curtmetratge, els mecenes de la post-producció i part de l’equip artístic i tècnic. Per als passis del divendres al vespre i el dissabte al matí es podran adquirir entrades a preu reduït.

Tots els dies hi haurà una breu introducció dels principals càrrecs i, posteriorment, s’obrirà a les preguntes i dubtes dels assistents. Després de l’estiu el curtmetratge farà parada a Barcelona, mentre continua la ruta de festivals.