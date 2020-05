El curtmetratge andorrà ‘Le Blozzard’ es podrà veure dilluns 25 gratuïtament a la plataforma Youtube

El curtmetratge andorrà “Le Blizzard” es penjarà dilluns dia 25 en obert per a tothom i de forma gratuïta. Serà presentat al canal de youtube “Alter”, un canal propietat de la productora californiana “Gunpowder & Sky” amb més d’un milió de subscriptors.

Alter presenta curtmetratges, majoritàriament de terror, que han tingut un notable recorregut en festivals internacionals.

Això permetrà que “en poques hores i dies, el curtmetratge arribi a molta gent, fet que ajudarà a tenir milers de visualitzacions”, explica el seu director, Àlvaro Rodríguez. “A part, l’han reservat per al dia 25, que coincideix amb el Memorial Day a Estats Units, aquí conegut com a Dia dels Caiguts, coincidint amb la temàtica del curt”, afegeix Rodríguez.

“Gunpowder & Sky” és la productora de films com “Prospect” protagonitzada per Pedro Pascal (Mandalorian, Narcos), “Lords of chaos” o “Cam” (Netflix), entre altres.